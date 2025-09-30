Ons altında yukarı hareket hız kesmeden devam ediyor

Altın fiyatları, ABD hükümetinin kapanma ihtimaline ilişkin artan endişeler ve faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesinin güvenli limanlara yönelişi artırmasıyla rekorlar kırmaya devam ediyor.

Yeni günde Asya'da gerçekleşen işlemlerde ons altın yüzde 0,71 artışla 3861 doları da aştı.

Eylül ayında şu ana kadar %12 değer kazanan altın, jeopolitik belirsizlik, düşen tahvil getirileri ve dalgalı makroekonomik verilerin etkisiyle Ağustos 2011'den bu yana en iyi aylık performansını sergileme yolunda ilerliyor. Analistler, altındaki yükseliş eğiliminin sağlam kaldığını ve ivme devam ederse teknik tahminlerin 3.936 ile 4.109 dolar arasında potansiyel zirvelere işaret ettiği için daha da hızlanabileceğini söylüyor.

KCM Trade'in Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Yaklaşan hükümetin kapanması, piyasada belirsizlik ortamı yaratarak altının değer kazanmasını hızlandırdı" dedi. Waterer, destekleyici piyasa ortamı göz önüne alındığında, yıl sonu hedefinin 4.000 dolar olmasının artık gerçekçi göründüğünü de sözlerine ekledi.

Washington'daki siyasi çıkmaz, yatırımcıları tedirgin etti. ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat milletvekilleri arasında yüksek riskli bütçe görüşmelerinde çok az ilerleme kaydedildi. Kapanma Çarşamba günü başlayabilir ve önemli hizmetlerin durdurulması ve Cuma günkü tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere kritik ekonomik verilerin açıklanmasının ertelenmesi tehdidini beraberinde getiriyor.

Bu arada, CME Group'un FedWatch aracına göre, tüccarlar bir sonraki Federal Rezerv toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %89 olarak fiyatlıyor. Düşük faiz oranları, genellikle faiz getirmeyen altını, bu metalin elde tutulmasının fırsat maliyetini azaltarak destekler.

Kurumsal talebin artması da piyasa duyarlılığını destekliyor. Dünyanın en büyük altın destekli ETF'si olan SPDR Gold Trust, varlıklarında %0,6 artışla 1.011,73 metrik tona ulaştığını bildirdi. Bu, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviye.

Diğer değerli metaller ise karışık performans gösterdi. Spot gümüş, Eylül ayında %18,2 artışla ons başına 46,93 dolarda sabit kalırken, platin %0,8 düşüşle 1.588,70 dolara, paladyum ise %0,7 düşüşle 1.258,60 dolara geriledi.

Yatırımcılar, ekonominin sağlığı ve para politikasının yönü hakkında daha fazla ipucu elde etmek için, özel sektör istihdam verileri ve ISM imalat PMI dahil olmak üzere yaklaşan ABD ekonomik göstergelerini takip ediyor.