CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Ons altında yukarı hareket hız kesmeden devam ediyor

Ons altında yukarı hareket hız kesmeden devam ediyor

Ons altında yukarı hareket hız kesmeden devam ederken faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesinin güvenli limanlara yönelişi artırmasıyla altın fiyatlarında rekorlar sürüyor.

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2025 08:53

Altın fiyatları, ABD hükümetinin kapanma ihtimaline ilişkin artan endişeler ve faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesinin güvenli limanlara yönelişi artırmasıyla rekorlar kırmaya devam ediyor.

Yeni günde Asya'da gerçekleşen işlemlerde ons altın yüzde 0,71 artışla 3861 doları da aştı.

Eylül ayında şu ana kadar %12 değer kazanan altın, jeopolitik belirsizlik, düşen tahvil getirileri ve dalgalı makroekonomik verilerin etkisiyle Ağustos 2011'den bu yana en iyi aylık performansını sergileme yolunda ilerliyor. Analistler, altındaki yükseliş eğiliminin sağlam kaldığını ve ivme devam ederse teknik tahminlerin 3.936 ile 4.109 dolar arasında potansiyel zirvelere işaret ettiği için daha da hızlanabileceğini söylüyor.

KCM Trade'in Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Yaklaşan hükümetin kapanması, piyasada belirsizlik ortamı yaratarak altının değer kazanmasını hızlandırdı" dedi. Waterer, destekleyici piyasa ortamı göz önüne alındığında, yıl sonu hedefinin 4.000 dolar olmasının artık gerçekçi göründüğünü de sözlerine ekledi.

Washington'daki siyasi çıkmaz, yatırımcıları tedirgin etti. ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat milletvekilleri arasında yüksek riskli bütçe görüşmelerinde çok az ilerleme kaydedildi. Kapanma Çarşamba günü başlayabilir ve önemli hizmetlerin durdurulması ve Cuma günkü tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere kritik ekonomik verilerin açıklanmasının ertelenmesi tehdidini beraberinde getiriyor.

Bu arada, CME Group'un FedWatch aracına göre, tüccarlar bir sonraki Federal Rezerv toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %89 olarak fiyatlıyor. Düşük faiz oranları, genellikle faiz getirmeyen altını, bu metalin elde tutulmasının fırsat maliyetini azaltarak destekler.

Kurumsal talebin artması da piyasa duyarlılığını destekliyor. Dünyanın en büyük altın destekli ETF'si olan SPDR Gold Trust, varlıklarında %0,6 artışla 1.011,73 metrik tona ulaştığını bildirdi. Bu, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviye.

Diğer değerli metaller ise karışık performans gösterdi. Spot gümüş, Eylül ayında %18,2 artışla ons başına 46,93 dolarda sabit kalırken, platin %0,8 düşüşle 1.588,70 dolara, paladyum ise %0,7 düşüşle 1.258,60 dolara geriledi.

Yatırımcılar, ekonominin sağlığı ve para politikasının yönü hakkında daha fazla ipucu elde etmek için, özel sektör istihdam verileri ve ISM imalat PMI dahil olmak üzere yaklaşan ABD ekonomik göstergelerini takip ediyor.

İlginizi Çekebilir
Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor 26 Eylül 2025 12:17
ABD Başkanı Trump’ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı ABD Başkanı Trump'ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı 26 Eylül 2025 11:10
Brent petrolün varili 68,70 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 68,70 dolardan işlem görüyor 26 Eylül 2025 09:33
Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanacak Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanacak 26 Eylül 2025 09:22
Cook, Yüksek Mahkeme’den Fed yönetim kurulundan çıkarılmasını engellemesini istedi Cook, Yüksek Mahkeme'den Fed yönetim kurulundan çıkarılmasını engellemesini istedi 26 Eylül 2025 09:20
Fed üyesi Daly: Zamanla daha fazla faiz indirimi gerekecek Fed üyesi Daly: Zamanla daha fazla faiz indirimi gerekecek 26 Eylül 2025 09:17
Çin’den Meksika’nın ticaret ve yatırım engellerine soruşturma Çin'den Meksika'nın ticaret ve yatırım engellerine soruşturma 26 Eylül 2025 08:43
ABD’de mal ticareti açığı ağustosta azaldı ABD'de mal ticareti açığı ağustosta azaldı 25 Eylül 2025 16:40
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü 25 Eylül 2025 16:01
ABD ekonomisi yüzde 3,8 büyüdü ABD ekonomisi yüzde 3,8 büyüdü 25 Eylül 2025 15:35
Avro Bölgesi’nde düşük faiz oranları banka kredilerini artırıyor Avro Bölgesi'nde düşük faiz oranları banka kredilerini artırıyor 25 Eylül 2025 13:34
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 25 Eylül 2025 13:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler