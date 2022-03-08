Son dakika haberi...ABD öncülüğünde özellikle Rus petrol ihracatının yasaklanacağı adımları piyasaları salladı. Artan risk karşısında güvenli liman gömleğini çıkarmayan spot altın fiyatları 2.020 doları görerek 19 ayın rekorunu tazelerken, petrol fiyatları 13,5 yılın zirvesinin ardından yaptığı düzeltme sonrası yeniden yönünü yukarı kırdı. Bununla beraber Avrupa ülkeleri başta olmak üzere akaryakıt fiyatları yükselişini sürdürdü.

28 Ocak 2022 tarihinde piyasalarda likidite azalacak algısıyla Fed yönlü baskı yiyerek 1.780 dolara gerileyen spot altın fiyatı, Rusya-Ukrayna krizi ile tırmanışa geçti. Her gün yeni bir rekor kıran spot altın 2.021 doları görerek 19 rekorunu kırdı. Altın en son, Covid-19 krizinin tavan yaptığı dönemde, 11 Ağustos 2020 tarihinde bu seviyelerin üzerinde işlem görmüştü.

OPEC+ Genel Sekreteri Barkindo'nun Rusya'nın 7 milyon varil/günlük arzının piyasadan çekilmesine yol açacak adımlar atılması halinde, bu arz açığını kapatacak bir kapasitenin bulunmadığı uyarısı yapması da fiyatlardaki yükselişte etkili oluyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar ve açıklamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine yönünde AB ülkelerini tehdit etti. Avrupa'ya giden boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, "Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar" dedi.

NOVAK HIZINI ALAMADI BU KEZ ABD'YE REST ÇEKTİ: PETROLDE KABUS SENARYOSU!

ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolünün ithalatını yasaklamak için yaptığı görüşmelere de değinen Novak, böyle bir senaryoda petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkabileceğini söyledi. Uzmanlar ise, bunun küresel ekonomi için kabus senaryosu olduğunu belirtti.

ABD'nin, olası yasak kararı sonrası oluşacak petrol arzını, hasımları İran ve Venezuela ile çözmek istediği kaydedildi. Bu sebepten ötürü, önümüzdeki süreçte bu iki ülkeyle olan diplomatik ilişkiler artabilir.