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Haberler Fotohaber Akaryakıt fiyatları 1 hafta sonra güncellenecek! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:26

Akaryakıt fiyatları 1 hafta sonra güncellenecek! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

Mazot ve benzin fiyatı için gelen çifte indirim ile akaryakıt fiyatları geriledi. Benzin ve motorin fiyatları üzerinde belirleyici olan Brent petrol, İsrail'in saldırılara devam edeceği açıklamalarıyla yükselirken araç sahipleri yeni indirim, zam geldi mi merak ediyor. Öte yandan 1 hafta sonra yürürlüğe girecek EPDK kararı ile farklılaştırılmış akaryakıt fiyatları da tarih olacak. İşte 8 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile son dakika petrol fiyatları gelişmeleri…

Akaryakıt fiyatları 1 hafta sonra güncellenecek! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları için çifte indirim geldi. Peki benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan Brent petrol 83 dolar bandında işlem görürken yeni indirim, zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar…

Akaryakıt fiyatları 1 hafta sonra güncellenecek! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı gelen indirimlerle geriledi. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol ise jepolitik risklerle dalgalanıyor. Öte yandan 1 hafta sonra farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak. Araç sahipleri tüm bu gelişmelerin ışığında benzin ve motorin fiyatları için yeni indirim, zam gelecek mi merak ediyor.

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Akaryakıt fiyatları 1 hafta sonra güncellenecek! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

PETROL FİYATLARI JEOPOLİTİK RİSK ALGISIYLA YÜKSELDİ

Petrol fiyatları, Hamas'ın sunulan ateşkes tekliflerini kabul etmesine karşın İsrail'in Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına saldırması sonucu jeopolitik risk algısıyla yükseldi.

Akaryakıt fiyatları 1 hafta sonra güncellenecek! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

EPDK'NIN AKARYAKIT FİYATLARI KARARI 1 HAFTA SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin satışında düzenlemeye gitti. Buna göre farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak. Söz konusu düzenleme ile 15 Mayıs itibariyle istasyonlarda tek fiyat dönemi başlayacak.

Akaryakıt fiyatları 1 hafta sonra güncellenecek! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

Benzin fiyatı için 1,37 TL indirim, motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 1,24 TL indirim geldi.

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