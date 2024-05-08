Akaryakıt fiyatları 1 hafta sonra güncellenecek! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
08:26
Mazot ve benzin fiyatı için gelen çifte indirim ile akaryakıt fiyatları geriledi. Benzin ve motorin fiyatları üzerinde belirleyici olan Brent petrol, İsrail'in saldırılara devam edeceği açıklamalarıyla yükselirken araç sahipleri yeni indirim, zam geldi mi merak ediyor. Öte yandan 1 hafta sonra yürürlüğe girecek EPDK kararı ile farklılaştırılmış akaryakıt fiyatları da tarih olacak. İşte 8 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile son dakika petrol fiyatları gelişmeleri…