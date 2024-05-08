Akaryakıt fiyatları 1 hafta sonra güncellenecek! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı gelen indirimlerle geriledi. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol ise jepolitik risklerle dalgalanıyor. Öte yandan 1 hafta sonra farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak. Araç sahipleri tüm bu gelişmelerin ışığında benzin ve motorin fiyatları için yeni indirim, zam gelecek mi merak ediyor.