CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para SEC Başkanı'ndan kripto açıklaması: Yatırımcılar gerekli açıklamaları alamıyorlar

SEC Başkanı'ndan kripto açıklaması: Yatırımcılar gerekli açıklamaları alamıyorlar

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gensler, "Yatırımcılar kripto varlıkları için gerekli açıklamaları alamıyorlar" dedi.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 08:57

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gensler, yatırımcıların kripto varlıkları için 'gerekli açıklamaları' alamadığını söyledi

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Gensler şunları söyledi:

"Bakın, herhangi bir şirket hakkında konuşamam. Ancak, kripto varlıkları alanından geri adım atarsak, hiçbirine önyargıda bulunmaksızın, bu tokenlerin çoğu, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından yorumlandığı üzere, ülke yasalarına göre menkul kıymetlerdir. Biz de bu yasayı takip ediyoruz. Ve siz, yatırımcılar, bu varlıklar hakkında gerekli ya da ihtiyaç duyulan açıklamaları alamıyorsunuz. Şu anda kazanç sezonundayız. Herkes kazanç açıklamasının ne olduğunu ve kaç şirketin kazançlarını aştığını ya da geride kaldığını vb. soruyor. Bu sezon kazanç bültenlerine benzer şekilde bu kripto tokenlerden gelen açıklamalar nerede?

Bana göre temel soru şu: Amerikalı yatırımcının korunmasını nasıl sağlayacağız? Ve şu anda, gerekli ya da ihtiyaç duyulan açıklamaları alamıyorlar. Oldukça merkezileşmiş olan bu piyasanın merkezindeki aracılar genellikle çelişki içindeler ve New York Borsası'nın yapmasına asla izin vermeyeceğimiz şeyler yapıyorlar. New York Borsası'nın yatırımcılara karşı işlem yapmasına izin verilmez"

İlginizi Çekebilir
Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti: 2 alım fırsatı… Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti: 2 alım fırsatı… 07 Mayıs 2024 09:10
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bu gece... AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bu gece... 07 Mayıs 2024 09:09
ABD’de bankalar kredi standartlarını sıkılaştırdılar ABD'de bankalar kredi standartlarını sıkılaştırdılar 07 Mayıs 2024 09:05
Fed üyesinden enflasyonla mücadele açıklaması Fed üyesinden enflasyonla mücadele açıklaması 07 Mayıs 2024 09:00
RBA faizde değişikliğe gitmedi RBA faizde değişikliğe gitmedi 07 Mayıs 2024 08:50
Morgan Stanley’den ABD devlet tahvilleri önerisi Morgan Stanley'den ABD devlet tahvilleri önerisi 07 Mayıs 2024 08:47
New York Fed Başkanı faiz indirimini işaret etti New York Fed Başkanı faiz indirimini işaret etti 07 Mayıs 2024 08:54
İsrail açıklamaları petrol fiyatını artırdı İsrail açıklamaları petrol fiyatını artırdı 07 Mayıs 2024 08:44
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması 06 Mayıs 2024 17:12
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 445 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 445 bin liraya yükseldi 06 Mayıs 2024 17:09
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 07 Mayıs 2024 13:15
Bankacılık sektörünün net karı 153,5 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün net karı 153,5 milyar lira oldu 06 Mayıs 2024 16:46
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,37
%0,4368
DOLAR
1.003,47
%0,3473
EURO
1.001,35
%0,1351
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.112,30
%11,2301
DOLAR
1.106,96
%10,696
EURO
1.238,59
%23,8589
ALTIN
1.025,17
%2,5165
BORSA
1.123,17
%12,3168
DOLAR
1.134,86
%13,4861
EURO
1.312,05
%31,2045
ALTIN
1.074,61
%7,4611
BORSA
1.720,93
%72,093
DOLAR
1.753,67
%75,3667
EURO
2.216,66
%121,666
ALTIN
2.348,80
%134,8799
BORSA
BİST En Aktif Hisseler