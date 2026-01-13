Kakao fiyatlarında düşüş sürüyor

Kakao fiyatlarındaki gerileme hız kesmeden sürüyor.

Kakaonun ton başına fiyatı, 2025 sonundaki seviyeye kıyasla yüzde 10'dan fazla gerileyerek 5.400 dolar civarına düştü. Bu düşüş, geçen yıl yaşanan sert değer kaybının ardından geldi.

Rabobank Emtia Analisti Oran van Dort, "Kakao piyasasında uzun vadeli düşüş öngörümüzü sürdürüyoruz ve son fiyat hareketleri bu beklentiye oldukça yaklaştı. Ancak mevcut dalgalanma ortamında, hem ilave düşüş hem de olası bir toparlanma ihtimali masada kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.