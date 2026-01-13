CANLI BORSA
Kakao fiyatlarında düşüş sürüyor

Kakaonun ton başına fiyatı, önceki yıldaki rekor hızdaki düşüşün ardından 2025 yılının sonuna kıyasla yüzde 10'un üzerinde azalarak 5 bin 400 dolar seviyelerine geriledi.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 11:06

Kakao fiyatlarındaki gerileme hız kesmeden sürüyor.

Kakaonun ton başına fiyatı, 2025 sonundaki seviyeye kıyasla yüzde 10'dan fazla gerileyerek 5.400 dolar civarına düştü. Bu düşüş, geçen yıl yaşanan sert değer kaybının ardından geldi.

Rabobank Emtia Analisti Oran van Dort, "Kakao piyasasında uzun vadeli düşüş öngörümüzü sürdürüyoruz ve son fiyat hareketleri bu beklentiye oldukça yaklaştı. Ancak mevcut dalgalanma ortamında, hem ilave düşüş hem de olası bir toparlanma ihtimali masada kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

