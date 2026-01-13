ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti

CANLI BORSA
ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı 2025 yılının son ayında bir miktar iyileşti.

13 Ocak 2026

NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi Aralık ayında 0,5 puan artarak 99,5'e yükseldi ve 52 yıllık ortalaması olan 98'in üzerinde kaldı. 10 İyimserlik Endeksi bileşeninden ikisi arttı, üçü azaldı ve beşi değişmedi.

Artışta, önümüzdeki döneme ilişkin daha iyi iş koşulları beklentisi belirleyici oldu. Belirsizlik Endeksi ise kasım ayına kıyasla 7 puan düşerek 84'e geriledi ve Haziran 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. NFIB Başekonomisti Bill Dunkelberg, "2025, küçük işletme iyimserliğinde artışla sona erdi. Vergiler hâlâ önemli bir endişe kaynağı olsa da, işletmeler 2026'da maliyet baskılarının azalması, işgücü koşullarının gevşemesi ve yatırımların artmasıyla daha elverişli bir ekonomik ortam bekliyor" dedi.

Aralık ayında küçük işletmelerin yüzde 20'si vergileri en önemli sorun olarak gösterdi; bu oran Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviye oldu. Fiyat baskılarında ise sınırlı bir gevşeme gözlendi. Ortalama satış fiyatlarını artıran işletmelerin oranı düşerken, önümüzdeki üç ayda fiyat artışı planlayanların payı da azaldı. Buna karşın fiyat artışları tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ederek enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etti.

İşgücü piyasasında sıkılık korunurken, açık pozisyonlarını doldurmakta zorlanan işletmelerin oranı yüzde 33 ile tarihsel ortalamanın üzerinde seyretti. Sermaye harcamaları ise artış gösterdi; son altı ayda yatırım yapan işletmelerin oranı yüzde 56'ya yükseldi. Ancak önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planları tarihsel olarak zayıf bir görünüm sergiledi.

