Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 12.332,01 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 13:32

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,18 puan ve yüzde 0,63 artışla 12.332,01 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 89,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 1,47 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,20 ile ticaret, en çok düşen ise yüzde 1,49 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler ve jeopolitik gerilimlere rağmen teknoloji ve savunma şirketi hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle karışık seyrederken, yurt içinde BIST 100 endeksi günün ilk yarısını holding ve bankacılık endeksindeki negatif seyre karşı pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 3 milyar 996 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 132 milyon dolar fazla oluştu.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vereceğini tahmin etmişti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ticaret satış hacmi Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 7,1, perakende satış hacmi de yüzde 14,2 yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

