Japonya'da erken seçim beklentileri ile yen düşüşe geçti

Japonya'da hisse senetleri rekor seviyelere yükselmeye devam ederken, erken seçim söylentileri yen ve devlet tahvilleri üzerinde baskı yarattı.

Başbakan Sanae Takaichi'nin yakın zamanda erken seçim çağrısı yapabileceğine dair haberlerin ardından, Japon yeni Salı günü dolar karşısında %0,5 değer kaybederek Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Öte yandan Nikkei 225 ve Topix endeksleri %2'nin üzerinde prim yaparak gün içi rekor seviyelere ulaştı. Japonya'nın 30 yıllık devlet tahvili faizi ise 12 baz puan artışla %3,52'ye çıktı.

Yendeki düşüş, Kyodo News'in Takaichi'nin LDP'nin üst düzey bir ismine erken seçim planlarından bahsettiği yönündeki haberinin ardından hız kazandı. Japon Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile yenin zayıflığına dair endişelerini paylaştığını açıklaması ise para biriminde kısa süreli ve sınırlı bir toparlanma sağladı.

SMBC Nikko Securities'ten döviz ve faiz stratejisti Rinto Maruyama, LDP'nin tek başına iktidar olma olasılığı güçlendikçe, kamuoyu desteğiyle daha geniş çaplı mali harcama beklentilerinin Japon tahvilleri ve yen üzerinde satış baskısını artırabileceğini belirtti. Şu anda LDP her iki mecliste de çoğunlukta değil. Geçtiğimiz yıl Takaichi'nin başbakanlığa gelmesinin ardından borsada yükseliş ve tahvilde satışların görüldüğü sürece "Takaichi trade" adı verilmişti. Takaichi'nin genişlemeci maliye politikaları, Japon hisse senetlerinin rekor kırmasına katkı sağlarken, tahvil ve yen üzerinde baskı yarattı.

State Street Investment Management'tan kıdemli sabit gelir stratejisti Masahiko Loo, Takaichi'nin erken seçimle liderliğini güçlendirme ihtimalinin Salı günü piyasadaki hareketleri yeniden tetiklediğini ifade etti. Loo ayrıca, yenin dolar karşısında 161 seviyesini aşması durumunda Maliye Bakanlığı'nın döviz piyasasına müdahale edebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası'nın eski yönetim kurulu üyelerinden Makoto Sakurai, Takaichi'nin maliye politikalarına ilişkin "tehlikeli" yaklaşımının piyasada endişeleri artırdığını ve bunun yenin zayıf kalmasında etkili olduğunu söyledi. Sakurai, BOJ'un faiz artışına en erken nisan ayında gidebileceğini, ancak bu adımın en geç haziran ya da temmuzda atılması gerektiğini belirtti.