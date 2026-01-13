CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Umman'da 'Küresel Finans Merkezi' kurulacak

Umman'da 'Küresel Finans Merkezi' kurulacak

Umman'da ülkeye yatırım çekilmesi ve finansal hizmetlerde rekabet gücünü artırmak amacıyla "Umman Küresel Finans Merkezi" kurulacağı bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 14:09

Umman resmi haber ajansı ONA, Sultan Heysem bin Tarık'ın, başkent Maskat'ta uluslararası yatırımlar için cazibe merkezi haline dönüştürmek amacıyla finans merkezinin kurulması için kraliyet kararnamesi çıkardığını aktardı.

Kararnameyle kurulacak merkezin, uluslararası sermaye çekmeyi, inovasyonu desteklemeyi ve Umman'ın finansal rekabetini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Merkezin kuruluşuyla Umman'ın "küresel yatırımcıların ve kurumların ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmiş finansal hizmetler sunmak" amacıyla "güvenilir ve etkin bir ortam oluşturmayı taahhüt ettiği" ifade edildi.

Maskat'ın Medinet el-İrfan bölgesinde kurulacak "Umman Küresel Finans Merkezi"nin çıkarılacak kanunlar doğrultusunda başka yerlere de genişleyebileceği aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi 12 Ocak 2026 14:17
AB ve Çin, ihraç elektrikli araçların fiyatlandırılması konusunda anlaştı AB ve Çin, ihraç elektrikli araçların fiyatlandırılması konusunda anlaştı 12 Ocak 2026 14:15
Kazakistan ekonomisi büyüdü Kazakistan ekonomisi büyüdü 12 Ocak 2026 14:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Ocak 2026 13:21
Almanya’da durgun ekonomi nedeniyle iflaslarda artış sürüyor Almanya'da durgun ekonomi nedeniyle iflaslarda artış sürüyor 12 Ocak 2026 13:01
Çin’de hisse senedi işlem hacmi rekor kırdı Çin'de hisse senedi işlem hacmi rekor kırdı 12 Ocak 2026 11:57
JPMorgan, ekonomi hisselerinde ’Endeks Üstü Performans’ bekliyor JPMorgan, ekonomi hisselerinde 'Endeks Üstü Performans' bekliyor 12 Ocak 2026 11:53
Küresel akıllı telefon sevkiyatları arttı Küresel akıllı telefon sevkiyatları arttı 12 Ocak 2026 11:03
Bitcoin’de yükseliş! Kripto piyasası TÜFE verisine kilitlendi Bitcoin’de yükseliş! Kripto piyasası TÜFE verisine kilitlendi 12 Ocak 2026 10:43
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı 12 Ocak 2026 10:07
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor 12 Ocak 2026 10:06
Brent petrolün varili 63,15 dolar Brent petrolün varili 63,15 dolar 12 Ocak 2026 09:41
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.317,5400 Değişim 112,82 Son veri saati:
Düşük 12235,95 Yüksek 12348,77
Açılış
43,1694 Değişim 0,0591 Son veri saati:
Düşük 43,109 Yüksek 43,1681
Açılış
50,3973 Değişim 0,1113 Son veri saati:
Düşük 50,3193 Yüksek 50,4306
Açılış
6.365,3660 Değişim 46,258 Son veri saati:
Düşük 6345,219 Yüksek 6391,477
Açılış
118,9550 Değişim 3,6242 Son veri saati:
Düşük 115,7751 Yüksek 119,3993
Açılış
BİST En Aktif Hisseler