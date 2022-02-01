SON DAKİKA | Altın fiyatları ters rüzgara kapıldı: Altın gram fiyatı geriledi: Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 1 Şubat 2022 bugün ne kadar kaç TL?

BIST 100
2.003,20
0 (% 0)
DOLAR
13,3760
0,06 (% 0,43)
EURO
15,0505
0,08 (% 0,51)
ALTIN
775,03
4,42 (% 0,57)
GÜMÜŞ
9,67
0,06 (% 0,66)
BITCOIN
38.309
-159,00 (% -0,41)
PETROL
89,47
0,21 (% 0,24)
BONO
21,84
0 (% 0)
ACSEL - ACIPAYAM SELULOZ ADEL - ADEL KALEMCILIK ADESE - ADESE GAYRIMENKUL AEFES - ANADOLU EFES AFYON - AFYON CIMENTO AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING AGYO - ATAKULE GMYO AKBNK - AKBANK AKCNS - AKCANSA AKENR - AK ENERJI AKFGY - AKFEN GMYO AKGRT - AKSIGORTA AKMGY - AKMERKEZ GMYO AKSA - AKSA AKSEN - AKSA ENERJI AKSGY - AKIS GMYO AKSUE - AKSU ENERJI AKYHO - AKDENIZ YATIRIM HOLDING ALARK - ALARKO HOLDING ALBRK - ALBARAKA TURK ALCAR - ALARKO CARRIER ALCTL - ALCATEL LUCENT TELETAS ALGYO - ALARKO GMYO ALKA - ALKIM KAGIT ALKIM - ALKIM KIMYA ALMAD - ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI ANELE - ANEL ELEKTRIK ANGEN - ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANHYT - ANADOLU HAYAT EMEK. ANSGR - ANADOLU SIGORTA ARASE - DOGU ARAS ENERJI ARCLK - ARCELIK ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI ARENA - ARENA BILGISAYAR ARMDA - ARMADA BILGISAYAR ARSAN - ARSAN TEKSTIL ARZUM - ARZUM EV ALETLERI ASELS - ASELSAN ASUZU - ANADOLU ISUZU ATAGY - ATA GMYO ATATP - ATP BILGISAYAR ATEKS - AKIN TEKSTIL ATLAS - ATLAS YAT. ORT. ATSYH - ATLANTIS YATIRIM HOLDING AVGYO - AVRASYA GMYO AVHOL - AVRUPA YATIRIM HOLDING AVOD - A.V.O.D GIDA VE TARIM AVTUR - AVRASYA PETROL VE TUR. AYCES - ALTINYUNUS CESME AYDEM - AYDEM ENERJI AYEN - AYEN ENERJI AYES - AYES CELIK HASIR VE CIT AYGAZ - AYGAZ BAGFS - BAGFAS BAKAB - BAK AMBALAJ BALAT - BALATACILAR BALATACILIK BANVT - BANVIT BASCM - BASTAS BASKENT CIMENTO BASGZ - BASKENT DOGALGAZ GMYO BAYRK - BAYRAK TABAN SANAYI BERA - BERA HOLDING BEYAZ - BEYAZ FILO BFREN - BOSCH FREN SISTEMLERI BIMAS - BIM MAGAZALAR BIOEN - BIOTREND CEVRE VE ENERJI BIZIM - BIZIM MAGAZALARI BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. BLCYT - BILICI YATIRIM BMSCH - BMS CELIK HASIR BNTAS - BANTAS AMBALAJ BOBET - BOGAZICI BETON SANAYI BOSSA - BOSSA BRISA - BRISA BRKO - BIRKO MENSUCAT BRKSN - BERKOSAN YALITIM BRLSM - BIRLESIM MUHENDISLIK BRMEN - BIRLIK MENSUCAT BRSAN - BORUSAN MANNESMANN BRYAT - BORUSAN YAT. PAZ. BSOKE - BATISOKE CIMENTO BTCIM - BATI CIMENTO BUCIM - BURSA CIMENTO BURCE - BURCELIK BURVA - BURCELIK VANA CANTE - CAN2 TERMIK CASA - CASA EMTIA PETROL CCOLA - COCA COLA ICECEK CELHA - CELIK HALAT CEMAS - CEMAS DOKUM CEMTS - CEMTAS CEOEM - CEO EVENT MEDYA CIMSA - CIMSA CLEBI - CELEBI CMBTN - CIMBETON CMENT - CIMENTAS COSMO - COSMOS YAT. HOLDING CRDFA - CREDITWEST FAKTORING CRFSA - CARREFOURSA CUSAN - CUHADAROGLU METAL DAGHL - DAGI YATIRIM HOLDING DAGI - DAGI GIYIM DARDL - DARDANEL DENGE - DENGE HOLDING DERHL - DERLUKS YATIRIM HOLDING DERIM - DERIMOD DESA - DESA DERI DESPC - DESPEC BILGISAYAR DEVA - DEVA HOLDING DGATE - DATAGATE BILGISAYAR DGGYO - DOGUS GMYO DGNMO - DOGANLAR MOBILYA DIRIT - DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL DITAS - DITAS DOGAN DMSAS - DEMISAS DOKUM DNISI - DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DOAS - DOGUS OTOMOTIV DOBUR - DOGAN BURDA DOCO - DO-CO DOGUB - DOGUSAN DOHOL - DOGAN HOLDING DOKTA - DOKTAS DOKUMCULUK DURDO - DURAN DOGAN BASIM DYOBY - DYO BOYA DZGYO - DENIZ GMYO ECILC - ECZACIBASI ILAC ECZYT - ECZACIBASI YATIRIM EDATA - E-DATA TEKNOLOJI EDIP - EDIP GAYRIMENKUL EGEEN - EGE ENDUSTRI EGEPO - NASMED EGEPOL EGGUB - EGE GUBRE EGPRO - EGE PROFIL EGSER - EGE SERAMIK EKGYO - EMLAK KONUT GMYO EKIZ - EKIZ KIMYA ELITE - ELITE NATUREL ORGANIK GIDA EMKEL - EMEK ELEKTRIK EMNIS - EMINIS AMBALAJ ENJSA - ENERJISA ENERJI ENKAI - ENKA INSAAT EPLAS - EGEPLAST ERBOS - ERBOSAN ERCB - ERCIYAS CELIK BORU EREGL - EREGLI DEMIR CELIK ERSU - ERSU GIDA ESCAR - ESCAR TURIZM TASIMACILIK ESCOM - ESCORT TEKNOLOJI ESEN - ESENBOGA ELEKTRIK ETILR - ETILER GIDA ETYAT - EURO TREND YAT. ORT. EUHOL - EURO YATIRIM HOLDING EUKYO - EURO KAPITAL YAT. ORT. EUYO - EURO YAT. ORT. FADE - FADE GIDA FENER - FENERBAHCE FUTBOL FLAP - FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. FMIZP - F-M IZMIT PISTON FONET - FONET BILGI TEKNOLOJILERI FORMT - FORMET METAL VE CAM FRIGO - FRIGO PAK GIDA FROTO - FORD OTOSAN GARAN - GARANTI BANKASI GARFA - GARANTI FAKTORING GEDIK - GEDIK Y. MEN. DEG. GEDZA - GEDIZ AMBALAJ GENIL - GEN ILAC GENTS - GENTAS GEREL - GERSAN ELEKTRIK GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GLBMD - GLOBAL MEN. DEG. GLCVY - GELECEK VARLIK YONETIMI GLRYH - GULER YAT. HOLDING GLYHO - GLOBAL YAT. HOLDING GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK GOLTS - GOLTAS CIMENTO GOODY - GOOD-YEAR GOZDE - GOZDE GIRISIM GRNYO - GARANTI YAT. ORT. GSDDE - GSD DENIZCILIK GSDHO - GSD HOLDING GSRAY - GALATASARAY SPORTIF GUBRF - GUBRE FABRIK. GWIND - GALATA WIND ENERJI HALKB - T. HALK BANKASI HATEK - HATAY TEKSTIL HDFGS - HEDEF GIRISIM HEDEF - HEDEF HOLDING HEKTS - HEKTAS HLGYO - HALK GMYO HUBVC - HUB GIRISIM HURGZ - HURRIYET GZT. ICBCT - ICBC TURKEY BANK IDEAS - IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER IDGYO - IDEALIST GMYO IEYHO - ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. IHAAS - IHLAS HABER AJANSI IHEVA - IHLAS EV ALETLERI IHGZT - IHLAS GAZETECILIK IHLAS - IHLAS HOLDING IHLGM - IHLAS GAYRIMENKUL IHYAY - IHLAS YAYIN HOLDING INDES - INDEKS BILGISAYAR INFO - INFO YATIRIM INTEM - INTEMA INVEO - INVEO YATIRIM HOLDING IPEKE - IPEK DOGAL ENERJI ISATR - IS BANKASI (A) ISBIR - ISBIR HOLDING ISBTR - IS BANKASI (B) ISCTR - IS BANKASI (C) ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK ISFIN - IS FIN.KIR. ISGSY - IS GIRISIM ISGYO - IS GMYO ISKPL - ISIK PLASTIK ISKUR - IS BANKASI (KUR.) ISMEN - IS Y. MEN. DEG. ISSEN - ISBIR SENTETIK DOKUMA ISYAT - IS YAT. ORT. ITTFH - ITTIFAK HOLDING IZFAS - IZMIR FIRCA IZMDC - IZMIR DEMIR CELIK IZTAR - IZ HAYVANCILIK TARIM JANTS - JANTSA JANT SANAYI KAPLM - KAPLAMIN KAREL - KAREL ELEKTRONIK KARSN - KARSAN OTOMOTIV KARTN - KARTONSAN KARYE - KARTAL YEN. ENERJI KATMR - KATMERCILER EKIPMAN KCHOL - KOC HOLDING KENT - KENT GIDA KERVN - KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVT - KEREVITAS GIDA KFEIN - KAFEIN YAZILIM KGYO - KORAY GMYO KIMMR - KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS KLGYO - KILER GMYO KLKIM - KALEKIM KIMYEVI MADDELER KLMSN - KLIMASAN KLIMA KLNMA - T. KALKINMA BANK. KNFRT - KONFRUT GIDA KONKA - KONYA KAGIT KONTR - KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONYA - KONYA CIMENTO KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL KOZAA - KOZA MADENCILIK KOZAL - KOZA ALTIN KRDMA - KARDEMIR (A) KRDMB - KARDEMIR (B) KRDMD - KARDEMIR (D) KRGYO - KORFEZ GMYO KRONT - KRON TELEKOMUNIKASYON KRSTL - KRISTAL KOLA KRTEK - KARSU TEKSTIL KRVGD - KERVAN GIDA KSTUR - KUSTUR KUSADASI TURIZM KTSKR - KUTAHYA SEKER FABRIKASI KUTPO - KUTAHYA PORSELEN KUYAS - KUYAS YATIRIM KZBGY - KIZILBUK GYO LIDFA - LIDER FAKTORING LINK - LINK BILGISAYAR LKMNH - LOKMAN HEKIM SAGLIK LOGO - LOGO YAZILIM LUKSK - LUKS KADIFE MAALT - MARMARIS ALTINYUNUS MAGEN - MARGUN ENERJI MAKTK - MAKINA TAKIM MANAS - MANAS ENERJI YONETIMI MARKA - MARKA YATIRIM HOLDING MARTI - MARTI OTEL MAVI - MAVI GIYIM MEDTR - MEDITERA TIBBI MALZEME MEGAP - MEGA POLIETILEN MEPET - METRO PETROL VE TESISLERI MERCN - MERCAN KIMYA MERIT - MERIT TURIZM MERKO - MERKO GIDA METRO - METRO HOLDING METUR - METEMTUR YATIRIM MGROS - MIGROS TICARET MIATK - MIA TEKNOLOJI MIPAZ - MILPA MMCAS - MMC SAN. VE TIC. YAT. MNDRS - MENDERES TEKSTIL MOBTL - MOBILTEL ILETISIM MPARK - MLP SAGLIK MRGYO - MARTI GMYO MRSHL - MARSHALL MSGYO - MISTRAL GMYO MTRKS - MATRIKS BILGI DAGITIM MTRYO - METRO YAT. ORT. MZHLD - MAZHAR ZORLU HOLDING NATEN - NATUREL ENERJI NETAS - NETAS TELEKOM. NIBAS - NIGBAS NIGDE BETON NTGAZ - NATURELGAZ NTHOL - NET HOLDING NUGYO - NUROL GMYO NUHCM - NUH CIMENTO ODAS - ODAS ELEKTRIK OLMK - MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ ORCAY - ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI ORGE - ORGE ENERJI ELEKTRIK ORMA - ORMA ORMAN MAHSULLERI OSMEN - OSMANLI MENKUL OSTIM - OSTIM ENDUSTRIYEL YAT OTKAR - OTOKAR OTTO - OTTO HOLDING OYAKC - OYAK CIMENTO OYAYO - OYAK YAT. ORT. OYLUM - OYLUM SINAI YATIRIMLAR OYYAT - OYAK YATIRIM MENKUL OZGYO - OZDERICI GMYO OZKGY - OZAK GMYO OZRDN - OZERDEN PLASTIK PAGYO - PANORA GMYO PAMEL - PAMEL ELEKTRIK PAPIL - PAPILON SAVUNMA PARSN - PARSAN PCILT - PC ILETISIM MEDYA PEGYO - PERA GMYO PEKGY - PEKER GMYO PENGD - PENGUEN GIDA PENTA - PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM PETKM - PETKIM PETUN - PINAR ET VE UN PGSUS - PEGASUS PINSU - PINAR SU PKART - PLASTIKKART PKENT - PETROKENT TURIZM PNSUT - PINAR SUT POLHO - POLISAN HOLDING POLTK - POLITEKNIK METAL PRKAB - TURK PRYSMIAN KABLO PRKME - PARK ELEK.MADENCILIK PRZMA - PRIZMA PRESS MATBAACILIK PSDTC - PERGAMON DIS TICARET PSGYO - PASIFIK GMYO QNBFB - QNB FINANSBANK QNBFL - QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI RALYH - RAL YATIRIM HOLDING RAYSG - RAY SIGORTA RHEAG - RHEA GIRISIM RNPOL - RAINBOW POLIKARBONAT RODRG - RODRIGO TEKSTIL ROYAL - ROYAL HALI RTALB - RTA LABORATUVARLARI RYGYO - REYSAS GMYO RYSAS - REYSAS LOJISTIK SAFKR - SAFKAR EGE SOGUTMACILIK SAHOL - SABANCI HOLDING SAMAT - SARAY MATBAACILIK SANEL - SANEL MUHENDISLIK SANFM - SANIFOAM SUNGER SANKO - SANKO PAZARLAMA SARKY - SARKUYSAN SASA - SASA POLYESTER SAYAS - SAY YENILENEBILIR ENERJI SEKFK - SEKER FIN. KIR. SEKUR - SEKURO PLASTIK SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU SELGD - SELCUK GIDA SELVA - SELVA GIDA SERVE - SERVE FILM PRODUKSIYON SEYKM - SEYITLER KIMYA SILVR - SILVERLINE ENDUSTRI SISE - SISE CAM SKBNK - SEKERBANK SKTAS - SOKTAS SMART - SMARTIKS YAZILIM SNGYO - SINPAS GMYO SNKRN - SENKRON GUVENLIK SNPAM - SONMEZ PAMUKLU SODSN - SODAS SODYUM SANAYII SOKM - SOK MARKETLER TICARET SONME - SONMEZ FILAMENT SRVGY - SERVET GMYO SUMAS - SUMAS SUNI TAHTA TATGD - TAT GIDA TAVHL - TAV HAVALIMANLARI TBORG - T.TUBORG TCELL - TURKCELL TDGYO - TREND GMYO TEKTU - TEK-ART TURIZM TETMT - TETAMAT GIDA TEZOL - EUROPAP TEZOL KAGIT TGSAS - TGS DIS TICARET THYAO - TURK HAVA YOLLARI TIRE - MONDI TIRE KUTSAN TKFEN - TEKFEN HOLDING TKNSA - TEKNOSA IC VE DIS TICARET TLMAN - TRABZON LIMAN TMPOL - TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMSN - TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR TOASO - TOFAS OTO. FAB. TRCAS - TURCAS PETROL TRGYO - TORUNLAR GMYO TRILC - TURK ILAC SERUM TSGYO - TSKB GMYO TSKB - T.S.K.B. TSPOR - TRABZONSPOR SPORTIF TTKOM - TURK TELEKOM TTRAK - TURK TRAKTOR TUCLK - TUGCELIK TUKAS - TUKAS TUPRS - TUPRAS TUREX - TUREKS TURIZM TASIMACILIK TURGG - TURKER PROJE GAYRIMENKUL TURSG - TURKIYE SIGORTA UFUK - UFUK YATIRIM ULAS - ULASLAR TURIZM YAT. ULKER - ULKER BISKUVI ULUFA - ULUSAL FAKTORING ULUSE - ULUSOY ELEKTRIK ULUUN - ULUSOY UN SANAYI UMPAS - UMPAS HOLDING UNLU - UNLU YATIRIM HOLDING USAK - USAK SERAMIK UTPYA - UTOPYA TURIZM UZERB - UZERTAS BOYA VAKBN - VAKIFLAR BANKASI VAKFN - VAKIF FIN. KIR. VAKKO - VAKKO TEKSTIL VANGD - VANET GIDA VBTYZ - VBT YAZILIM VERTU - VERUSATURK GIRISIM VERUS - VERUSA HOLDING VESBE - VESTEL BEYAZ ESYA VESTL - VESTEL VKFYO - VAKIF YAT. ORT. VKGYO - VAKIF GMYO VKING - VIKING KAGIT YAPRK - YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YATAS - YATAS YAYLA - YAYLA EN. UR. TUR. VE INS YBTAS - YIBITAS INSAAT MALZEME YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI YESIL - YESIL YATIRIM HOLDING YGGYO - YENI GIMAT GMYO YGYO - YESIL GMYO YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. YKSLN - YUKSELEN CELIK YONGA - YONGA MOBILYA YUNSA - YUNSA YYAPI - YESIL YAPI ZOREN - ZORLU ENERJI ZRGYO - ZIRAAT GMYO
Altın Fiyatları
Gram Altın
Çeyrek Altın
Cumhuriyet Altını
Yarım Altın
Altın (ONS)
22 Ayar Bilezik
Altın ($/kg)
Altın (Euro/kg)
Gümüş Fiyatları
Değerli Metaller
SON HABERLER:
Altın fiyatları ters rüzgarda!
Altın kilogram fiyatı 764 bin liraya geriledi
Almanya`da yıllık enflasyon beklentilerin üstünde kaldı
Tümü
yazar-logo
METE DİRİCE
Oluşturma Tarihi: 01 Şubat 2022 09:30
Son güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022 09:34

SON DAKİKA | Altın fiyatları ters rüzgara kapıldı: Altın gram fiyatı geriledi: Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 1 Şubat 2022 bugün ne kadar kaç TL?

Son dakika haberi...Altın fiyatları için Ocak 2022 hareketli geçti. Gram altın fiyatları, Fed toplantısı sonrası ons yönünden esen ters rüzgârın etkisiyle yönünü aşağı çevirerek 767 TL’yi gördü. Fed faizleri Ocak ayı için sabit tutarken, Mart ayı için faiz artırım sinyali verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olurken, 1.850 dolar düzeyinden başlayan düşüş 1.780 dolar seviyesine kadar sürdü. Ayrıca, altın gram TL fiyatı ‘Kur korumalı TL mevduat’ sisteminin dolar kuruna istikrar getirmesiyle dolar/TL’den de destek bulamadı. Altın yatırımcıları, ‘Altın kuru bugün ne kadar oldu, canlı gram altın kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularına cevap ararken, Kapalıçarşı’dan gelen son verilere göre çeyrek altın 1.290 TL bandında, Cumhuriyet altını ise 5.150 TL düzeyinde işlem görüyor. İşte piyasalarda fiyatlarda öne çıkan gelişmeler...

Son dakika haberi...Altın gram fiyatı Fed kararı sonrası ons altın tarafındaki zayıflamanın etkisiyle 800 TL bandında tutunamayarak geçen haftanın son işlem günü 767 TL ye kadar geri çekildi. Gram altın seyri için önemli olan ons altın Ocak 2022 Fed faiz kararı sonrası 2,5 ayın zirvesi olan 1.850 dolar bandından 1.780 dolar seviyesine gevşedi. Altın piyasasındaki yaşanan bu hareketlilik sonrası, Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok arananlar arasına girdi.

SON DAKİKA HABERİ | ALTIN FİYATLARI İÇİN TERS RÜZGAR: YÖN AŞAĞI DÖNDÜ

Piyasalarda geçen haftanın en önemli gündemi Fed faiz kararı ve Jerome Powell'ın gelecek dönemin para politikasına ilişkin verdiği mesajlardı. Fed kararı sonrası ons altın fiyatı yüzde 4'e yakın değer kaybına uğrayarak 1.780 dolar düzeyini gördü. Bu taraftan esen ters rüzgarın etkisiyle gram altın fiyatı 800 TL psikolojik bandında tutunamayarak 767 TL'ye kadar çekildi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Dünya merkez bankalarının öncüsü doların patronu Fed'in salgın döneminde uygulanan ultra gevşek para politikalarından dönüş için meşaleyi yakmasının ardından piyasalarda likiditenin azalacağı beklentisi, ons altın fiyatları başta olmak üzere altın piyasasında baskılayıcı yegâne etmen oldu.

Not: Grafik Foreks'ten alınmıştır

'KUR KORUMALI TL MEVDUAT' DOLAR/TL'YE İSTİKRAR GETİRDİ

Dolar kuru ve ons altın fiyatı ile yön bulan gram altın TL fiyatı, ons yönlü ters rüzgarın etkisine girerken, yurt içinde uygulamaya alınan 'Kur korumalı TL mevduat' sisteminin etkisiyle dolar/TL'den destek bulamadı. Nitekim bu yeni sistemde mevduat 230 milyar TL'ye ulaşırken, dolar kuru istikrarlı 13-14 TL bandı arasında istikrarlı bir görüntü kazandı.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT 225 MİLYAR TL İLE REKOR KIRDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 'Kur korumalı TL mevduat' diğer bir deyişle dövize endeksli TL vadeli mevduat ürününe yoğun ilgili sürüyor. Son gelen verilere göre 'Kur korumalı TL mevduatın büyüklüğü 23 milyar TL'si tüzel 202 milyar TL'si gerçek kişiler olmak üzere 225 milyar TL'yi buldu.

Yeni ürüne yoğun ilgi sürerken, TL mevduata günlük olarak ortalama 7 milyar TL'lik girişlerin yaşandığı ifade ediliyor.

DÜNYADA ALTIN FİYATLARI İÇİN HANGİ GELİŞMELER ÖNE ÇIKIYOR?

İşte altın fiyatları için öne çıkan gelişmeler:

Küresel enflasyon endişeleri: Altının enflasyondan koruma aracı olması nedeniyle, artan enflasyon ve enflasyon beklentileri ons altın fiyatları için destekleyici oluyor.

Covid-19 sürecinde yeni varyantlar: Piyasalarda riskleri ve belirsizliği artıran yeni varyantlar, güvenli liman etiketine sahip ons altın için bir diğer destekleyici unsur. Varyantlara karşı geliştirilen aşı ve ilaçlar ise tam tersine altın fiyatlarına olumsuz etki ediyor.

Fed'in faiz artırımı: Dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in beklenenden önce faiz artırma ihtimali 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de altın fiyatları için baskılayıcı oluyor.

Kur Korumalı TL mevduat ürünü: Türkiye'ye özgü uygulanan bu sistem ile TL'nin cazibesi artarken, dolar/TL sert düşüşünün ardından belli bir bantta istikrar kazandı. Bu durum dolar kuru ile yön bulan gram altın TL fiyatı için baskılayıcı oldu.

FED FAİZ ARTIRIMI İÇİN 'MART' SİNYALİ VERDİ

Küresel piyasaların en önemli gündemi geçen hafta ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararıydı. Daha önceki toplantısında, 'Enflasyonda yükseliş geçici' söylemini faiz karar metninden kaldıran Fed, salgın döneminde uygulanan ultra gevşek para politikalarından dönüşün sinyali olarak yorumlanan faiz artırımı konusunda ilk kez bu kadar net mesaj verdi.

Fed faiz artırımı konusunda büyük olasılıkla Mart ayında yapılacak toplantının öne çıkacağını açıklarken, FOMC üyelerinin 9 trilyon doları bulan Fed bilançosunun "ciddi şekilde azaltılması" için prensipler üzerinde anlaştıkları bildirildi. Ekonomistler Fed'in faiz artırımı sonrası en geç Haziran 2022'ye kadar Fed'in bilançosunun azaltılması için harekete geçilebileceğini ifade etti.

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edildi. Piyasa dostu açıklamalarıyla bilinen Powell, bu tavrından taviz vermeyerek, 'Piyasa ile iletişim halinde olacağız' vurgusunda bulunarak agresif kararlardan kaçınacaklarını ifade etti. "Yüksek enflasyona karşı duyarlı, dikkatli olmaya devam edeceğiz ve uygun şekilde tepki vereceğiz. Powell, "Bilanço azaltımı faiz artırımları başladıktan sonra olacak" dedi.

Fed Başkanı Powell'ın son 40 yılın en yüksek enflasyonuna karşı, kademeli söylem değiştirmesi ve piyasayı hazırlayıcı mesajları, piyasalarda yaşanabilecek 2013 yılı benzeri türbülansların önüne geçti.

2013 YILINDA NE OLMUŞTU?

2008 küresel finansal kriz dolayısıyla merkez bankaları piyasaları bol para ile fonlamıştı. Bu durum altın öncülüğünde piyasalarda bir 'Boğa koşusu' yaratmış, ancak dönemin Fed Başkanı Bernanke'nin, 2013 yılında 'Varlık alımlarının azaltılması' açıklaması ile başlayan türbülans altın öncülüğünde hisse senedi piyasalarını sallamıştı. Risk ve enflasyon beklentilerinden beslenen altın fiyatları bu aşamadan sonra 2016 yılında Trump başkan olana kadar 'Ayı piyasası' içerisine girmişti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? İŞTE CANLI-ANLIK ALTIN FİYATLARI HABERİN DEVAMINDA...

1 Şubat 2022 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...

ALIŞ (TL) 780,31

SATIŞ (TL) 780,42

CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU?

Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor.

ALIŞ (USD) 1.789,01

SATIŞ (USD) 1.789,20

CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 1 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.266,00

SATIŞ (TL) 1.292,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 5.065,00

SATIŞ (TL) 5.148,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 2.541,00

SATIŞ (TL) 2.584,00

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 5.199,00

SATIŞ (TL) 5.280,00

CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 709,20

SATIŞ (TL) 716,61

CANLI 22 AYAR BİLEK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!



HİSSELER:
ACSEL: 20.54 TL ( 2.39 )
ADEL: 29.76 TL ( -1.46 )
ADESE: 0.75 TL ( 2.74 )
AEFES: 29.04 TL ( -0.14 )
AFYON: 3.42 TL ( 1.79 )
AGESA: 28.14 TL ( -0.92 )
AGHOL: 37.86 TL ( 4.47 )
AGYO: 3.01 TL ( 1.69 )
AKBNK: 8.04 TL ( 4.01 )
AKCNS: 17.24 TL ( 1.77 )
AKENR: 1.61 TL ( -0.62 )
AKFGY: 4.1 TL ( -2.84 )
AKGRT: 7.95 TL ( 0.63 )
AKMGY: 43.16 TL ( -0.83 )
AKSA: 32.04 TL ( 3.29 )
AKSEN: 12.51 TL ( 5.84 )
AKSGY: 1.66 TL ( 1.22 )
AKSUE: 30.18 TL ( -0.07 )
AKYHO: 1.8 TL ( 0.00 )
ALARK: 18.6 TL ( -0.21 )
ALBRK: 1.76 TL ( 0.57 )
ALCAR: 277.5 TL ( -0.25 )
ALCTL: 27.8 TL ( 6.19 )
ALGYO: 35.08 TL ( 5.98 )
ALKA: 16.13 TL ( 0.37 )
ALKIM: 19.8 TL ( 0.41 )
ALMAD: 1.89 TL ( 8.00 )
ANELE: 2.27 TL ( 0.00 )
ANGEN: 27.72 TL ( -1.56 )
ANHYT: 15.15 TL ( -2.26 )
ANSGR: 6.22 TL ( 0.32 )
ARASE: 91.7 TL ( -0.33 )
ARCLK: 51.45 TL ( 0.00 )
ARDYZ: 8.2 TL ( -0.12 )
ARENA: 15.68 TL ( 7.03 )
ARMDA: 59.1 TL ( 0.17 )
ARSAN: 3.99 TL ( 3.91 )
ARZUM: 16.22 TL ( 1.44 )
ASELS: 21.6 TL ( -1.46 )
ASUZU: 46.3 TL ( 4.94 )
ATAGY: 4.27 TL ( -0.23 )
ATATP: 72.5 TL ( -6.21 )
ATEKS: 37.46 TL ( 1.41 )
ATLAS: 1.21 TL ( 0.83 )
ATSYH: 11 TL ( 0.00 )
AVGYO: 2.67 TL ( -1.48 )
AVHOL: 6.52 TL ( -0.76 )
AVOD: 4.28 TL ( 0.23 )
AVTUR: 2.34 TL ( -1.27 )
AYCES: 70.15 TL ( 1.89 )
AYDEM: 6.56 TL ( 0.31 )
AYEN: 8.93 TL ( 9.98 )
AYES: 23.4 TL ( 1.74 )
AYGAZ: 23.72 TL ( 2.86 )
BAGFS: 13.22 TL ( 0.38 )
BAKAB: 19.1 TL ( 2.14 )
BALAT: 8.91 TL ( 1.60 )
BANVT: 87.35 TL ( -0.57 )
BASCM: 4.34 TL ( -1.36 )
BASGZ: 13.22 TL ( -0.75 )
BAYRK: 6.44 TL ( 1.10 )
BERA: 10.13 TL ( 0.50 )
BEYAZ: 8.68 TL ( 0.93 )
BFREN: 1225 TL ( 2.50 )
BIMAS: 70.35 TL ( -0.35 )
BIOEN: 6.77 TL ( 1.96 )
BIZIM: 14 TL ( 0.21 )
BJKAS: 3.93 TL ( 0.00 )
BLCYT: 15.38 TL ( -3.87 )
BMSCH: 7.84 TL ( -0.38 )
BNTAS: 3.08 TL ( 0.98 )
BOBET: 4.12 TL ( 0.73 )
BOSSA: 33.8 TL ( -0.06 )
BRISA: 27.32 TL ( -0.15 )
BRKO: 0.92 TL ( 0.00 )
BRKSN: 9.12 TL ( -3.80 )
BRLSM: 10.08 TL ( 9.92 )
BRMEN: 2.4 TL ( 0.84 )
BRSAN: 25.62 TL ( 0.47 )
BRYAT: 355.1 TL ( -0.48 )
BSOKE: 2.35 TL ( -1.26 )
BTCIM: 13.98 TL ( -2.24 )
BUCIM: 3.4 TL ( 1.49 )
BURCE: 31.12 TL ( -1.27 )
BURVA: 25.04 TL ( 0.64 )
CANTE: 17.92 TL ( 1.24 )
CASA: 110.1 TL ( 1.94 )
CCOLA: 114 TL ( 0.18 )
CELHA: 8.44 TL ( 3.18 )
CEMAS: 1.17 TL ( 7.34 )
CEMTS: 17.24 TL ( -1.09 )
CEOEM: 14.64 TL ( 1.39 )
CIMSA: 33.8 TL ( 1.62 )
CLEBI: 217.2 TL ( -1.05 )
CMBTN: 210.5 TL ( 0.33 )
CMENT: 28.6 TL ( 0.49 )
COSMO: 8.98 TL ( 0.00 )
CRDFA: 2.39 TL ( -0.42 )
CRFSA: 40.18 TL ( -0.30 )
CUSAN: 8.95 TL ( 1.02 )
DAGHL: 10.97 TL ( 5.28 )
DAGI: 2.9 TL ( 0.00 )
DARDL: 3.51 TL ( 1.74 )
DENGE: 1.38 TL ( 6.15 )
DERHL: 4.66 TL ( -0.64 )
DERIM: 4.28 TL ( 2.15 )
DESA: 8.5 TL ( 2.29 )
DESPC: 9.65 TL ( 0.31 )
DEVA: 31 TL ( 2.92 )
DGATE: 11.9 TL ( 0.00 )
DGGYO: 10.21 TL ( -2.67 )
DGNMO: 2.06 TL ( -0.48 )
DIRIT: 3.24 TL ( 6.23 )
DITAS: 25.18 TL ( 0.40 )
DMSAS: 8.85 TL ( -9.97 )
DNISI: 11.7 TL ( 4.93 )
DOAS: 47.66 TL ( -0.67 )
DOBUR: 81.2 TL ( -0.92 )
DOCO: 1343.7 TL ( 1.93 )
DOGUB: 4.17 TL ( -0.24 )
DOHOL: 3.01 TL ( 1.01 )
DOKTA: 29.42 TL ( -1.28 )
DURDO: 17.32 TL ( -2.04 )
DYOBY: 9.24 TL ( -1.18 )
DZGYO: 3.24 TL ( 2.86 )
ECILC: 8.87 TL ( 0.57 )
ECZYT: 50.6 TL ( 1.20 )
EDATA: 23.2 TL ( -9.16 )
EDIP: 2.9 TL ( -0.34 )
EGEEN: 1745.2 TL ( 1.18 )
EGEPO: 7.28 TL ( 1.39 )
EGGUB: 221.8 TL ( -0.18 )
EGPRO: 30.94 TL ( -0.83 )
EGSER: 15.2 TL ( -0.52 )
EKGYO: 2.41 TL ( 2.12 )
EKIZ: 6.96 TL ( 2.50 )
ELITE: 17.76 TL ( 2.01 )
EMKEL: 2.88 TL ( 4.35 )
EMNIS: 22.4 TL ( -5.00 )
ENJSA: 14.76 TL ( 9.41 )
ENKAI: 15.66 TL ( 4.05 )
EPLAS: 22 TL ( 1.01 )
ERBOS: 118.3 TL ( 0.68 )
ERCB: 46.4 TL ( -1.19 )
EREGL: 27.28 TL ( 0.00 )
ERSU: 7.14 TL ( -3.51 )
ESCAR: 36.54 TL ( 2.41 )
ESCOM: 7.15 TL ( 0.00 )
ESEN: 33.5 TL ( 9.98 )
ETILR: 7.09 TL ( 5.04 )
ETYAT: 3.47 TL ( -1.42 )
EUHOL: 3.69 TL ( -6.35 )
EUKYO: 4.55 TL ( 4.60 )
EUYO: 3.16 TL ( 0.32 )
FADE: 6.91 TL ( 0.44 )
FENER: 26.82 TL ( 0.07 )
FLAP: 2.51 TL ( 1.21 )
FMIZP: 114 TL ( 0.00 )
FONET: 12.26 TL ( 0.00 )
FORMT: 1.08 TL ( 0.93 )
FRIGO: 3.56 TL ( 0.56 )
FROTO: 248 TL ( -0.24 )
GARAN: 11.91 TL ( 0.93 )
GARFA: 12.99 TL ( 0.70 )
GEDIK: 7.63 TL ( 2.69 )
GEDZA: 19.01 TL ( 1.98 )
GENIL: 17.65 TL ( 3.52 )
GENTS: 3.59 TL ( 0.28 )
GEREL: 4.44 TL ( 1.14 )
GESAN: 17.99 TL ( 5.33 )
GLBMD: 6.55 TL ( 0.77 )
GLCVY: 12.45 TL ( 3.15 )
GLRYH: 2.48 TL ( 0.40 )
GLYHO: 2.37 TL ( -0.84 )
GMTAS: 2.18 TL ( 3.81 )
GOLTS: 38.12 TL ( 0.47 )
GOODY: 9.23 TL ( 0.65 )
GOZDE: 8.78 TL ( 0.69 )
GRNYO: 2.35 TL ( -0.84 )
GSDDE: 3.79 TL ( 1.88 )
GSDHO: 2.62 TL ( 0.00 )
GSRAY: 3.13 TL ( 1.95 )
GUBRF: 79.35 TL ( 2.39 )
GWIND: 7.33 TL ( -3.04 )
HALKB: 4.91 TL ( 0.61 )
HATEK: 17.88 TL ( 1.30 )
HDFGS: 2.43 TL ( -1.22 )
HEDEF: 6.08 TL ( 2.01 )
HEKTS: 14.37 TL ( 7.32 )
HLGYO: 2.53 TL ( 1.61 )
HUBVC: 9.38 TL ( 0.75 )
HURGZ: 2.07 TL ( 9.52 )
ICBCT: 5.54 TL ( 0.00 )
IDEAS: 29.7 TL ( 3.05 )
IDGYO: 2.2 TL ( -9.09 )
IEYHO: 0.83 TL ( 2.47 )
IHAAS: 11.97 TL ( -1.32 )
IHEVA: 1.08 TL ( 2.86 )
IHGZT: 0.71 TL ( 0.00 )
IHLAS: 0.56 TL ( 0.00 )
IHLGM: 0.79 TL ( 0.00 )
IHYAY: 0.67 TL ( 0.00 )
INDES: 8.94 TL ( -2.30 )
INFO: 5.93 TL ( 1.54 )
INTEM: 105.2 TL ( 5.20 )
INVEO: 27.72 TL ( 2.82 )
IPEKE: 15.23 TL ( -0.20 )
ISATR: 377147.3 TL ( 0.00 )
ISBIR: 51.65 TL ( 0.98 )
ISBTR: 44999.9 TL ( -4.25 )
ISCTR: 8.35 TL ( 2.96 )
ISDMR: 22.28 TL ( 0.27 )
ISFIN: 3.16 TL ( 0.96 )
ISGSY: 8.27 TL ( 0.36 )
ISGYO: 4.63 TL ( 1.76 )
ISKPL: 4.63 TL ( 1.54 )
ISKUR: 679999.9 TL ( 0.00 )
ISMEN: 20.74 TL ( 3.18 )
ISSEN: 14.91 TL ( 0.00 )
ISYAT: 3.15 TL ( 0.96 )
ITTFH: 1.26 TL ( 4.13 )
IZFAS: 6.3 TL ( 0.32 )
IZMDC: 2.34 TL ( 0.43 )
IZTAR: 20.7 TL ( -2.27 )
JANTS: 62.3 TL ( 0.00 )
KAPLM: 55.1 TL ( 7.62 )
KAREL: 12.94 TL ( 1.81 )
KARSN: 3.81 TL ( -1.55 )
KARTN: 50.1 TL ( 0.60 )
KARYE: 19.86 TL ( -0.70 )
KATMR: 1.32 TL ( 1.54 )
KCHOL: 32.46 TL ( 1.76 )
KENT: 167.5 TL ( 2.13 )
KERVN: 0.74 TL ( 8.82 )
KERVT: 4.45 TL ( 2.30 )
KFEIN: 18.26 TL ( 0.50 )
KGYO: 7.01 TL ( 2.94 )
KIMMR: 3.36 TL ( 3.07 )
KLGYO: 1.66 TL ( 0.61 )
KLKIM: 16.73 TL ( -1.53 )
KLMSN: 10.4 TL ( 3.07 )
KLNMA: 16.37 TL ( 1.55 )
KNFRT: 4.17 TL ( 0.24 )
KONKA: 7.76 TL ( 0.26 )
KONTR: 116.3 TL ( -3.16 )
KONYA: 982.5 TL ( -0.02 )
KORDS: 34.06 TL ( 1.67 )
KOZAA: 23.06 TL ( 0.00 )
KOZAL: 128.1 TL ( 0.08 )
KRDMA: 10.31 TL ( 0.98 )
KRDMB: 10.31 TL ( 1.38 )
KRDMD: 11.94 TL ( 1.62 )
KRGYO: 6.27 TL ( 0.48 )
KRONT: 40.6 TL ( -1.22 )
KRSTL: 6.1 TL ( 6.09 )
KRTEK: 9.6 TL ( -1.23 )
KRVGD: 12.26 TL ( 1.57 )
KSTUR: 263 TL ( 0.77 )
KTSKR: 30.26 TL ( -4.24 )
KUTPO: 62.55 TL ( -10.00 )
KUYAS: 6.44 TL ( 4.04 )
KZBGY: 40.14 TL ( 2.87 )
LIDFA: 4.3 TL ( -1.38 )
LINK: 34.56 TL ( -0.40 )
LKMNH: 11.67 TL ( 0.78 )
LOGO: 40.52 TL ( 0.25 )
LUKSK: 52.2 TL ( -0.10 )
MAALT: 278.6 TL ( 2.96 )
MAGEN: 10 TL ( 5.15 )
MAKTK: 2.96 TL ( 1.02 )
MANAS: 27.16 TL ( 9.96 )
MARKA: 3.94 TL ( 5.63 )
MARTI: 1.89 TL ( 0.00 )
MAVI: 66.95 TL ( 0.45 )
MEDTR: 41.6 TL ( -1.65 )
MEGAP: 6.36 TL ( 4.61 )
MEPET: 2.11 TL ( 0.96 )
MERCN: 9.75 TL ( -0.31 )
MERIT: 27.04 TL ( 0.45 )
MERKO: 3.91 TL ( 1.03 )
METRO: 1.19 TL ( 0.85 )
METUR: 3.84 TL ( -0.52 )
MGROS: 40.82 TL ( -0.44 )
MIATK: 37.7 TL ( -1.52 )
MIPAZ: 3.73 TL ( 1.91 )
MMCAS: 2.9 TL ( 0.69 )
MNDRS: 2.29 TL ( 1.78 )
MOBTL: 1.61 TL ( 2.55 )
MPARK: 34.1 TL ( 2.22 )
MRGYO: 0.91 TL ( -2.15 )
MRSHL: 231.2 TL ( 4.10 )
MSGYO: 4.21 TL ( -3.66 )
MTRKS: 23.6 TL ( -1.01 )
MTRYO: 1.57 TL ( 0.64 )
MZHLD: 36.18 TL ( 7.42 )
NATEN: 52 TL ( 9.98 )
NETAS: 18.08 TL ( 2.15 )
NIBAS: 12.04 TL ( 4.15 )
NTGAZ: 7.41 TL ( 1.09 )
NTHOL: 7.15 TL ( 2.14 )
NUGYO: 5.69 TL ( 2.89 )
NUHCM: 48.22 TL ( 1.56 )
ODAS: 1.35 TL ( -0.74 )
OLMK: 7.73 TL ( -1.40 )
ORCAY: 78.5 TL ( 9.03 )
ORGE: 6.83 TL ( 1.79 )
ORMA: 36 TL ( 7.59 )
OSMEN: 27.22 TL ( 2.10 )
OSTIM: 1.54 TL ( 0.65 )
OTKAR: 380.5 TL ( 0.37 )
OTTO: 34.98 TL ( -0.51 )
OYAKC: 9.05 TL ( 6.35 )
OYAYO: 6.87 TL ( 0.29 )
OYLUM: 4.22 TL ( 0.24 )
OYYAT: 49.58 TL ( 1.18 )
OZGYO: 1.83 TL ( 9.58 )
OZKGY: 7.07 TL ( 1.43 )
OZRDN: 7.57 TL ( 1.07 )
PAGYO: 9.98 TL ( 5.27 )
PAMEL: 104.6 TL ( -0.10 )
PAPIL: 14.2 TL ( 2.90 )
PARSN: 34.66 TL ( 0.87 )
PCILT: 14.38 TL ( -9.96 )
PEGYO: 1.2 TL ( 0.84 )
PEKGY: 0.91 TL ( 0.00 )
PENGD: 3.65 TL ( 4.29 )
PENTA: 318.9 TL ( -1.82 )
PETKM: 8.62 TL ( -0.92 )
PETUN: 19.73 TL ( 1.18 )
PGSUS: 107.8 TL ( 0.84 )
PINSU: 3.17 TL ( 0.96 )
PKART: 16.3 TL ( 0.74 )
PKENT: 301.5 TL ( -3.33 )
PNSUT: 18.73 TL ( 0.97 )
POLHO: 2.98 TL ( 2.05 )
POLTK: 445.6 TL ( -1.11 )
PRKAB: 52.75 TL ( 0.29 )
PRKME: 6.29 TL ( 1.29 )
PRZMA: 3.62 TL ( 0.00 )
PSDTC: 29.18 TL ( 9.95 )
PSGYO: 17 TL ( 0.00 )
QNBFB: 38.72 TL ( -2.71 )
QNBFL: 80.3 TL ( -4.52 )
QUAGR: 12.41 TL ( -0.96 )
RALYH: 7.17 TL ( 2.87 )
RAYSG: 13.02 TL ( -2.11 )
RHEAG: 1.87 TL ( 1.08 )
RNPOL: 13.75 TL ( 1.70 )
RODRG: 20 TL ( -2.53 )
ROYAL: 3.24 TL ( -0.92 )
RTALB: 19.46 TL ( -0.15 )
RYGYO: 4.13 TL ( 7.55 )
RYSAS: 4.92 TL ( 5.81 )
SAFKR: 7.53 TL ( 4.15 )
SAHOL: 15.19 TL ( 0.53 )
SAMAT: 4.71 TL ( 2.61 )
SANEL: 13.4 TL ( 9.93 )
SANFM: 29.62 TL ( 1.02 )
SANKO: 9 TL ( 0.78 )
SARKY: 18.18 TL ( 2.36 )
SASA: 46.88 TL ( -0.97 )
SAYAS: 35.86 TL ( -1.38 )
SEKFK: 5.57 TL ( -1.42 )
SEKUR: 18.9 TL ( 8.19 )
SELEC: 12.2 TL ( -1.77 )
SELGD: 3.93 TL ( 0.26 )
SELVA: 19.35 TL ( -10.00 )
SERVE: 13.65 TL ( 1.49 )
SEYKM: 7.45 TL ( 2.19 )
SILVR: 5.04 TL ( 0.80 )
SISE: 13.8 TL ( 1.77 )
SKBNK: 1.03 TL ( 0.98 )
SKTAS: 2.54 TL ( -1.17 )
SMART: 5.09 TL ( -0.39 )
SNGYO: 4.21 TL ( 1.69 )
SNKRN: 24.5 TL ( 4.70 )
SNPAM: 8.93 TL ( 0.34 )
SODSN: 27.02 TL ( 2.43 )
SOKM: 14.5 TL ( -0.55 )
SONME: 40.1 TL ( 0.25 )
SRVGY: 104.9 TL ( 3.25 )
SUMAS: 84.7 TL ( 10.00 )
TATGD: 12.63 TL ( 1.04 )
TAVHL: 36.72 TL ( -0.92 )
TBORG: 18.7 TL ( 0.16 )
TCELL: 18.69 TL ( -0.59 )
TDGYO: 6.49 TL ( 1.41 )
TEKTU: 1.7 TL ( 0.00 )
TETMT: 329.5 TL ( -4.10 )
TEZOL: 15.66 TL ( 2.69 )
TGSAS: 15.51 TL ( 2.99 )
THYAO: 28.72 TL ( 1.99 )
TIRE: 9.58 TL ( 4.13 )
TKFEN: 25.28 TL ( 0.88 )
TKNSA: 7.47 TL ( 2.89 )
TLMAN: 30.32 TL ( 0.73 )
TMPOL: 15.03 TL ( -0.99 )
TMSN: 17.85 TL ( 4.82 )
TOASO: 79.65 TL ( -1.91 )
TRCAS: 4.09 TL ( 0.74 )
TRGYO: 4.69 TL ( 0.43 )
TRILC: 11.17 TL ( -1.24 )
TSGYO: 3.3 TL ( 5.77 )
TSKB: 1.52 TL ( 0.66 )
TSPOR: 6.44 TL ( -0.46 )
TTKOM: 9.58 TL ( -0.31 )
TTRAK: 220.1 TL ( 1.48 )
TUCLK: 13.6 TL ( -2.09 )
TUKAS: 8.12 TL ( -0.85 )
TUPRS: 171.2 TL ( 1.48 )
TUREX: 13.36 TL ( -1.40 )
TURGG: 123.2 TL ( 0.16 )
TURSG: 5.19 TL ( -0.19 )
UFUK: 19.22 TL ( 1.16 )
ULAS: 3.08 TL ( -0.96 )
ULKER: 17.18 TL ( 0.41 )
ULUFA: 2.96 TL ( -0.34 )
ULUSE: 66.4 TL ( 9.75 )
ULUUN: 6.24 TL ( 0.00 )
UMPAS: 1.29 TL ( 0.00 )
UNLU: 6.54 TL ( 3.48 )
USAK: 1.62 TL ( 3.18 )
UTPYA: 13.79 TL ( 0.00 )
UZERB: 45.8 TL ( -1.38 )
VAKBN: 3.81 TL ( 1.33 )
VAKFN: 3.52 TL ( 10.00 )
VAKKO: 10.47 TL ( 0.19 )
VANGD: 4.35 TL ( 0.00 )
VBTYZ: 29.1 TL ( 9.98 )
VERTU: 26.12 TL ( 3.57 )
VERUS: 47.44 TL ( 1.45 )
VESBE: 7.14 TL ( 1.28 )
VESTL: 24.18 TL ( -0.90 )
VKFYO: 6.02 TL ( 2.21 )
VKGYO: 1.72 TL ( 1.78 )
VKING: 6.65 TL ( 0.76 )
YAPRK: 30.44 TL ( 0.93 )
YATAS: 11.43 TL ( 0.35 )
YAYLA: 2.94 TL ( -0.34 )
YBTAS: 20790 TL ( -10.00 )
YEOTK: 59.1 TL ( -5.14 )
YESIL: 1.85 TL ( 1.09 )
YGGYO: 21.16 TL ( 0.67 )
YGYO: 0.82 TL ( 1.23 )
YKBNK: 4.08 TL ( 2.51 )
YKSLN: 6.34 TL ( -0.47 )
YONGA: 23.5 TL ( 6.82 )
YUNSA: 13.2 TL ( 0.76 )
YYAPI: 0.94 TL ( 0.00 )
ZOREN: 1.7 TL ( 0.59 )
ZRGYO: 2.18 TL ( 0.00 )