ABD borsası ile Çin ve Hong Kong borsaları arasında değer farkı rekor kırdı

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, ABD borsasının piyasa değeri şu anda Hong Kong ve Çin borsalarının toplamından 38 trilyon dolar daha fazla ve bu yeni bir rekor.



Foundation Asset Management'ın baş yatırım yetkilisi Michael Liang, "Çin değer sunuyor, ancak katalizörler orada değil. Bu arada, ABD piyasasının momentumu ve ekonomisi kendi tarafında" dedi.



Çin hisse senetleri Şubat 2021'deki zirvesinden bu yana 6,3 trilyon dolardan fazla piyasa değeri kaybetti. Aynı dönemde ABD hisse senetleri yaklaşık 5,3 trilyon dolar değer kazandı.