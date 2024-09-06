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ABD istihdam verisi sonrası piyasalarda oynaklık arttı

ABD'de istihdam artışının beklentilerin altında gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay daha agresif faiz indirimine gidebileceği fiyatlanırken, piyasalarda oynaklık arttı.

Oluşturma Tarihi 06 Eylül 2024 16:41

Son Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024 16:57

ABD'de bugün açıklanan istihdam raporu, iş gücü piyasasındaki soğumanın devam ettiğini ortaya koydu. ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in eylülde daha yüksek oranda faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylülde 50 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 55'e çıkarken, 25 baz puan faiz indirimi olasılığı yüzde 45'e geriledi.

Dolar endeksi söz konusu verilerin ardından yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 100,58'e inerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 artışla 1,116'ya çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan azalışla yüzde 3,66'ya, 2 yıllık tahvil faizi de 9 baz puan azalışla yüzde 3,64'e indi.

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