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ABD tahvil getirilerindeki artış deprem olarak değerlendirildi

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, son haftalarda ABD getirilerinde yaşanan artışın tahvil piyasası için bir "depremden" başka bir şey olmadığını öne sürdü.

Oluşturma Tarihi 08 Kasım 2023 09:18

Son Güncelleme Tarihi 08 Kasım 2023 09:18

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, yaptığı konuşmada, 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirilerinin Temmuz sonundan bu yana 100 baz puandan fazla arttığını ve bu nedenle "muazzam miktarda dikkat çektiğini" söyledi.

"Temmuz sonundan bu yana, bu şey çok yükseldi, neredeyse tam bir yüzde puanı. Merkez bankası açısından, finans piyasalarında bu bir depremdir" diye konuşan Waller, "Dolayısıyla bu uzun vadeli faiz oranına muazzam bir ilgi var ve bunu neyin tetiklediği konusunda pek çok spekülasyon yapılıyor. Bunların çoğuna girmeyeceğim. Ancak insanların düşündüğü şeylerden biri de bu" dedi.

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