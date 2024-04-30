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Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 10:17

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 10:17

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik artan endişelere karşın yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesiyle karışık bir seyir izlerken, Asya pay piyasalarında Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün bölge genelinde açıklanan verilerin karışık sinyaller verdiğini belirtti.

Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 50,4 ile beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, veri bir önceki aya göre yavaşlamaya işaret etti.

Ülkede aynı dönemde hizmet sektörü PMI 51,2 ile tahminlerin altında kalırken, bileşik PMI 51,7 oldu. Caixin imalat sanayi PMI ise 51,4 ile öngörüleri aştı.

Japonya'da açıklanan verilere göre işsizlik oranı martta yüzde 2,6'ya çıkarken, öncü sanayi üretimi martta yüzde 3,8 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

Öte yandan, dün 160,24 seviyesini test ederek Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıkan dolar/yen paritesi, günü yüzde 1 azalışla 156,34 seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda ise önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 156,83'den işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artışla 38.379 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.692 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 3.106 puan, Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 17.761 puana çıkarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 74.985 puandan işlem görüyor.

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