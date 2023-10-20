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Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Oluşturma Tarihi 20 Ekim 2023 10:41

Son Güncelleme Tarihi 20 Ekim 2023 10:41

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell 'ın dünkü, "para politikasının daha da sıkılaştırılması gerekebilir" açıklamasıyla başlayan negatif seyir, yeni günde Asya pay piyasalarına taşındı.

Çin hükümetinin ekonomiye rekor seviyede likidite sağlaması da satış baskısını azaltmak için yeterli olmadı.

Analistler, Çin'de gayrimenkul sektöründe devam eden sıkıntıların risk iştahını oldukça olumsuz etkilediğini kaydederek, dünya genelinde artan tahvil faizlerinin de pay piyasalarının baskılanmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 3 artışla beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek TÜFE yüzde 2,8 yükselişle öngörüleri geride bıraktı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) ise bugün 1 ve 5 yıllık borçlanma faizini sırasıyla yüzde 3,45 ve 4,20'de sabit bıraktı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 azalışla 2.374 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 düşüşle 2.980 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,54 değer kaybıyla günü 31.259 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 149,9 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 65.420 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 17.180 puanda seyrediyor.

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