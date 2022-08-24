Merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişeleriyle pay piyasaları yön bulmakta zorlanırken, Asya'da tedarik zinciri problemlerini tetikleyen elektrik kesintileri ekonomilere yönelik kaygıları artırdı.

ÇİN'DEN VE JAPONYA'DAN ENERJİYE YÖNELİK YATIRIMLAR

Enerji sorunları karşısında Çinli yetkililer güneş enerjisine yönelik yatırımları teşvik etmek için harekete geçerken, Japonya'nın yeni nesil nükleer santrallerin geliştirilmesi ve inşası için çağrı yapmayı planladığı bildirildi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,86 azalışla 3.215 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,50 yükselişle 2.447 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,49 değer kaybederek 28.313 puana gerilerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 136,6 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,24 azalışla 19.262 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,16 düşüşle 58.934 puanda bulunuyor.