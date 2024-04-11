Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de dün beklentilerin üzerinde gelen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi sonrası karışık bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüş kuvvetlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye geriledi.

Öte yandan dün yayınlanan Fed tutanaklarında, Fed yetkililerinin, son verilerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1 azalırken, yıllık yüzde 0,1 arttı. Ülkede, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık yüzde 2,8 düştü.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerin ülkede deflasyon endişesini yeniden gündeme getirdiğini kaydederek, bu durumun hükümetin ekonomiyi desteklemek için yeni adımlar atabileceği beklentisini ortaya çıkardığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3'lük azalışla 39.445 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi önceki kapanışın hemen altında 2.703 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 153 ile 34 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,2 primle 3.033 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 17.053 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5'ye yakın yükselişle 75.038 puanda seyrediyor.

Analistler, Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin zayıf gelmesi sonrasında Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi canlandırmak adına teşvik paketlerine devam edeceğine yönelik ihtimalleri öne çıkarttığını söyledi.