CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme öncesinde karışık seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 28 Ekim 2025 09:57

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin azalması, küresel piyasalarda risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor.

Piyasalar son gelişmeleri olumlu karşılarken ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmede ulusal güvenlik ve teknoloji rekabeti gibi temel sorunların tamamen çözüleceğine dair tereddütler devam ediyor.

Asya turu kapsamında bugün Japonya'da başbakan seçilen Takaiçi Sanae ile bir araya gelen Trump, ABD-Japonya ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir güce ulaşacağını söyledi.

Analistler, Trump'ın Asya turundan gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Öte yandan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve karara ilişkin bankadan gelecek açıklamalar da piyasaların odağında yer alıyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 50.392 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,80 azalışla 4.010 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 3.989 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 26.331 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 84.556 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 27 Ekim 2025 10:02
Asya borsaları yeni haftaya rekorlarla başladı Asya borsaları yeni haftaya rekorlarla başladı 27 Ekim 2025 09:58
Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor 27 Ekim 2025 09:52
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 27 Ekim 2025 09:49
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başladı 27 Ekim 2025 09:24
Çin’de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı 27 Ekim 2025 09:02
IMF: Hindistan, Çin’i geride bırakacak IMF: Hindistan, Çin’i geride bırakacak 25 Ekim 2025 14:43
Moody’s, Fransa’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi 25 Ekim 2025 09:05
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı 25 Ekim 2025 09:04
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 24 Ekim 2025 17:01
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yeni yaptırımların kesin etkisini şimdiden öngöremeyiz Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yeni yaptırımların kesin etkisini şimdiden öngöremeyiz 24 Ekim 2025 16:37
ABD’de eylül ayı enflasyonu belli oldu ABD'de eylül ayı enflasyonu belli oldu 24 Ekim 2025 15:33
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler