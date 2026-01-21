CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik gelişmelerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

AA

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 10:00

Dünya genelinde farklı bölgelerde devam eden jeopolitik gerilimlere eklenen yeni tarife tehditleri, varlık fiyatlarının yönü üzerindeki etkisini sürdürürken gözler, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşmaya çevrildi.

ABD Başkanı Trump'ın Grönland meselesine ilişkin sert tutumu ve Avrupalı liderlerden gelen misilleme sinyalleri, yatırımcıların piyasalardaki riski yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olan New York borsası, dünkü işlemlerde satış baskısı yaşadı.

Tarife ve ticaret gerilimlerinin etkisiyle ABD ve Avrupa tarafında görülen satıcılı seyir, yeni işlem gününde Asya borsalarında da etkili oluyor. Yeni işlem gününde yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisinin azalmasıyla Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkıyor.

JAPON TAHVİL FAİZLERİ REKOR SEVİYELERDE

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedileceğini açıklamasının ardından tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi yeni işlem gününde de sürüyor.

Japonya piyasaları daha önce daha fazla mali teşvik beklentisini olumlu karşılarken artan harcamaların nasıl finanse edileceği konusunda oluşan şüpheler tahvil piyasasındaki satışlarda etkili oluyor.

Bunlara ek olarak, ABD tahvil piyasalarındaki satıcılı seyir de Japon tahvillerine yayılırken Japonya'da 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,86 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,28'le 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ÇİN BAŞBAKAN YARDIMCISI HI'DAN ÇOK TARAFLI TİCARET SİSTEMİNİN KORUNMASI ÇAĞRISI

Öte yandan, Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasıyla dünya ticaretini ülkesinin lehine yeniden şekillendirmeye giriştiği bir dönemde çok taraflı uluslararası ticaret sisteminin korunması çağrısında bulundu.

Çok taraflı ticaret sisteminin son yıllarda ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Hı, belirli ülkelerin tek taraflı eylemlerinin ve ticaret anlaşmalarının Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) temel ilkelerini ve kurallarını ihlal ettiğini, küresel ekonomi ve ticaret düzenine ciddi zarar verdiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 52.730 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 4.910 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 4.110 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 26.513 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 81.620 puan seviyesinde bulunuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Avrupa’nın en büyük ekonomisi için 4 yıl sonra en yüksek iyimserlik Avrupa'nın en büyük ekonomisi için 4 yıl sonra en yüksek iyimserlik 20 Ocak 2026 13:57
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 20 Ocak 2026 13:27
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 20 Ocak 2026 12:09
Almanya’da üretici enflasyonu beklenenden daha fazla düştü Almanya'da üretici enflasyonu beklenenden daha fazla düştü 20 Ocak 2026 10:28
İngiltere’de işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 5,1 yükseldi İngiltere'de işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 5,1 yükseldi 20 Ocak 2026 10:37
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 20 Ocak 2026 10:02
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 20 Ocak 2026 09:48
İngiltere’de tüketici güveni Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyede! İngiltere'de tüketici güveni Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyede! 20 Ocak 2026 09:41
Çin verileriyle petrol fiyatları yükseldi, ticaret gerilimi izleniyor Çin verileriyle petrol fiyatları yükseldi, ticaret gerilimi izleniyor 20 Ocak 2026 09:33
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 20 Ocak 2026 09:30
Deutsche Bank’tan Grönland gerilimi uyarısı: Dolar baskı altına girebilir Deutsche Bank’tan Grönland gerilimi uyarısı: Dolar baskı altına girebilir 20 Ocak 2026 09:19
Piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyor Piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyor 20 Ocak 2026 09:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.805,8100 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12805,81 Yüksek 12805,81
Açılış
43,2951 Değişim 0,0406 Son veri saati:
Düşük 43,2618 Yüksek 43,3024
Açılış
50,8262 Değişim 0,0989 Son veri saati:
Düşük 50,7405 Yüksek 50,8394
Açılış
6.767,9800 Değişim 186,375 Son veri saati:
Düşük 6617,874 Yüksek 6804,249
Açılış
131,7473 Değişim 3,0303 Son veri saati:
Düşük 129,9986 Yüksek 133,0289
Açılış
BİST En Aktif Hisseler