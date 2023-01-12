Küresel piyasalarda ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi dalgalı bir seyir izlenirken, veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aksiyonlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesi ile oynaklığın artabileceği belirtiliyor.

Asya tarafında ise Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

Çin'in, hafta sonu ülke sınırlarını açarak Kovid-19 karantina önlemlerini kaldırması sonrası Japon hükümeti, Çin vatandaşlarına virüs testi zorunluluğu getirdi.

Buna karşılık Pekin yönetimi de Japon vatandaşlarına vize işlemlerini geçici durdurdu. Japon hükümeti, Çin'in Japon vatandaşlarına vize vermeyi geçici durdurması kararını protesto edip karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Makroekonomik veri tarafında ise Çin'de aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,8 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,7 geriledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 artarak 3.163 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselerek 2.365 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 26.450 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 altında 131,7'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 59.904 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 21.428 puanda seyrediyor.