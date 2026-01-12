Goldman'dan Fed tahmini: Faiz indirimi haziran ve eylülde olabilir

Goldman Sachs ekonomistleri, bu yıl ABD ekonomisinin vergi indirimleri ve reel ücret artışlarıyla destekleneceğini, enflasyonun ise zamanla kademeli olarak düşüş göstereceğini tahmin ediyor.

Bankanın Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, işgücü piyasasındaki artan belirsizlikler nedeniyle Fed'in haziran ve eylül aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimi yapması bekleniyor. Banka daha önce bu indirimin mart ve haziran aylarında gerçekleşeceğini öngörmüştü.

Goldman Sachs Baş ABD Ekonomisti David Mericle, büyümenin önemli bir kısmının toparlanan verimlilikten kaynaklanacağını, yapay zekânın bu süreci destekleyeceğini ve göçteki yavaşlamanın işgücü arzındaki artışı sınırlayacağını ifade etti.

Ekonomistler, ABD'nin 2026'da yüzde 2 büyümesini bekliyor. Bu oran, 2025 için yapılan tahminle aynı seviyede. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin vergi indirimleri paketi, ABD'nin gelişmiş ekonomiler karşısındaki güçlü performansına katkı sağlayan önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.