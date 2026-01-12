CANLI BORSA
Mobil ödeme limitine 5 bin euro sınırı

Yunanistan’da mobil ödemelerde limitler artırıldı. 15 Ocak 2026 itibarıyla IRIS sistemi, bireyler ve işletmeler için mobil cihazlar üzerinden yapılan anlık ödemelerde yeni düzenlemelere gidiyor. Kişiden kişiye transferlerde aylık limit 5 bin Euro olarak belirlenirken, işletmeler için aylık ödeme sınırı tamamen kaldırıldı.

12 Ocak 2026

15 Ocak 2026 itibarıyla Yunanistan'da IRIS ödeme sistemi, kart ya da geleneksel banka havalesine gerek kalmadan, mobil cihazlar aracılığıyla daha yüksek tutarlı ödemelere imkân tanıyacak. Bireyler ve işletmeler, ödemelerini doğrudan hesaplar arasında anlık olarak gerçekleştirebilecek.

GÜNLÜK LİMİT ARTIRILDI

Yeni uygulamayla bireyler arası günlük transfer limiti 1000 Euro'ya çıkarıldı. Aynı limit, serbest meslek sahipleri ve şahıs işletmelerine yapılacak ödemeler için de geçerli olacak. Bu sayede günlük harcamalar ve hizmet ödemeleri daha hızlı ve kolay şekilde yapılabilecek.

AYLIK SINIR BİREYLER İÇİN, İŞLETMELERE SINIRSIZ

Kişiden kişiye yapılan transferlerde aylık üst limit 5 bin Euro ile sınırlandırılırken, işletmelere yapılan ödemeler için herhangi bir aylık limit olmayacak. Bu değişiklikle birlikte tahsilat süreçlerinin hızlanması ve nakit/kart bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Yunanistan, tüm satış noktalarında anında hesaplar arası ödeme sistemini hızla benimseyen ilk Avrupa ülkesi konumuna geldi. Aralık ayında yapılan işlemlerde anlık ödemelerin toplam kredi transferleri içindeki payı yüzde 40'a ulaşarak Euro Bölgesi ortalamasını geçti.

2026'DA SINIR ÖTESİ ANINDA TRANSFER BAŞLIYOR

2025 sonuna kadar IRIS'in 120 milyon işlemle 11 milyar Euro'luk hacme ulaşması bekleniyor. 2026'nın başında ise sistem, EuroPA/EPI ağıyla entegre edilerek AB genelinde bireyler arası ilk sınır ötesi anında ödemelerin önünü açacak.

IRIS NEDİR?

IRIS, kullanıcıların cep telefonu numarası, vergi numarası veya QR kod aracılığıyla IBAN'a gerek olmadan para gönderip almasını, çevrim içi ya da fiziksel alışveriş yapmasını sağlayan anlık ödeme sistemidir. Banka uygulamalarına entegre olan sistem, doğrudan hesaptan 7/24 hızlı işlem olanağı sunar.

