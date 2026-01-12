Çin yuanı güçleniyor

CANLI BORSA
Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2026 08:33

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) resmi yönlendirme kurunu yukarı çekmesinin ardından yuan, dolar karşısında son 32 ayın en yüksek seviyesini gördü. Sabah saatlerinde yaşanan yükseliş, orta nokta piyasa tahminlerinin altında kalsa da yatırımcılar tarafından yuanın kontrollü bir şekilde değer kazanabileceğine dair bir sinyal olarak değerlendirildi.

YUAN 2022'DEN BU YANA EN GÜÇLÜ YILLIK PERFORMANSI SERGİLEDİ

Geçtiğimiz yıl yuan, dolar karşısında yüzde 4,5 değer kazanarak 2022'den bu yana en güçlü yıllık performansını kaydetti. Bu tabloyu etkileyen başlıca faktörler; doların küresel zayıflığı ve yıl sonuna doğru ihracatçıların döviz gelirlerini yuana çevirmesi oldu. Piyasa oyuncuları, bu dönüşüm sürecinin Ay Yeni Yılı öncesinde devam edebileceğini ve prim ödemeleri nedeniyle yuan talebinin artış gösterdiğini ifade ediyor.

PBOC, günlük referans kuru olarak doları 7,0108 seviyesinde belirledi. Bu, Eylül 2024'ten bu yana en güçlü seviye olarak kaydedildi. Spot yuanın, bu seviyenin yüzde 2 altında ya da üstünde işlem görmesine izin veriliyor.

Kasım sonundan bu yana yapılan düşük oranlı ayarlamalar, merkez bankasının ani değer artışlarını sınırlamayı amaçladığı şeklinde yorumlanıyor. OCBC Bank stratejistlerine göre, daha güçlü kur seviyeleri yuanın kademeli bir değerlenme sürecine girdiğini gösteriyor.

SPOT YUAN, 2023'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Karasal piyasada yuan, erken saatlerde 6,97 seviyesine çıkarak Mayıs 2023'ten bu yana en güçlü seviyeyi görürken, daha sonra 6,9755 civarında işlem gördü. Offshore yuan ise 6,9714 seviyesindeydi. Yatırımcıların yuan lehine pozisyonları son 15 yılın en yüksek düzeyine çıkarken, piyasalar bu hafta açıklanacak dış ticaret ve kredi verilerine odaklandı.

