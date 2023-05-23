Asya'da pay piyasaları yeni günde düşüş eğiliminde hareket ederken, Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler güçlenmeye devam ediyor.
Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemleri kaldırmasının ardından ekonomik aktivitede görülen güçlenmenin hız kestiğini aktararak, bu durumun fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.
Japonya tarafında ise ülkenin yarı iletken çip ihracatına 23 Temmuz itibarıyla sınırlama getireceğine yönelik haber akışıyla pay piyasalarında satış baskısı güçlendi.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in Japonya'nın çip ihracatı kısıtlamalarına kararlılıkla karşı olduğu belirtildi.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8'e, hizmet sektörü PMI ise 56,3'e çıktı.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi 0,4 artışla 2.567 puan olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 düşüşle 3.250 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla günü 30.957 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 138,6'dan işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 62.200 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 düşüşle 19.387 puanda seyrediyor.