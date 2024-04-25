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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Oluşturma Tarihi 25 Nisan 2024 10:18

Son Güncelleme Tarihi 25 Nisan 2024 10:18

Küresel pay piyasalarında, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunun etkisiyle izlenen karışık seyir yeni günde Asya borsalarına da taşınırken Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmesi dikkati çekiyor.

Ülkenin Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz piyasasının hareketlerini yakından izlediklerini kaydederek, "Buna dayanarak uygun şekilde yanıt verme kararlılığımızda hiçbir değişiklik yok." ifadesini kullandı.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa da döviz hareketlerinin ekonomik temelleri yansıtacak şekilde "istikrarlı olması gerektiğini" söyledi.

Aşırı dalgalanmaların arzu edilmediği görüşünde olduklarını aktaran Hayaşi, hükümetin piyasa gelişmelerini yakından izleyeceğini ve gerekli tüm adımları atacağını belirtti.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,2 artışla son 34 yılın en yüksek seviyesi olan 155,7 seviyesinden işlem görüyor. Parite 1990'da 157,8 seviyesini test etmişti.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan verilere göre öncü endeks şubatta 111,8'de sabit kaldı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,16 azalışla 37.628 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,76 düşüşle 2.629 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 3.053 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 artışla 17.263 puana çıkarken, Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 73.863 puandan işlem görüyor.

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