CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret politikalarına ilişkin endişelerin devam etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine yönelik belirsizliklerin etkisiyle negatif seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 04 Kasım 2025 10:10

ABD ve Çin arasında, geçen hafta, Güney Kore'de gerçekleşen görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasına karşın iki ülke arasındaki gerilimin tekrar artabileceğine dair endişeler devam ediyor. Fed üyelerinden faiz indirim sürecine ilişkin gelen karışık mesajlar da piyasalardaki belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki temel anlaşmazlıkların henüz çözüme kavuşmamış olduğunu belirterek, ticaret görüşmesinden çıkan olumlu sonuçların kalıcılığı konusunda yatırımcıların temkinli davranmaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan makroekonomik veri tarafına bakıldığında Japonya'da ekim ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu verinin kötü gelmesinde ülkede otomotiv ve yarı iletken sektöründen gelen talepteki düşüş etkili oldu.

AVUSTRALYA MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Merkez bankaları tarafında ise Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,6'da sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun, 2022'deki zirvesinden bu yana önemli ölçüde düştüğü ancak son zamanlarda enflasyonda bir hızlanmanın görüldüğü belirtildi.

Yurt içi ekonomik faaliyetin toparlanmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, görünümün belirsizliği koruduğu bildirildi. Açıklamada, yurt içi ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerden kaynaklandığı vurgulandı.

Ülkede çeyreklik bazda açıklanan enflasyon verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde enflasyon çeyreklik bazda yüzde 1,3 gerçekleşerek beklentileri geride bırakırken yıllık bazda yüzde 3,2 olmuştu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,60 düşüşle 51.571 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,37 azalışla 4.121 puandan tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.955 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kayıpla 25.953 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da da Sensex endeksi bir önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 83.704 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
AB’de vergilerin GSYH’ye oranı arttı AB'de vergilerin GSYH'ye oranı arttı 31 Ekim 2025 14:04
Avro Bölgesi’nin ekim enflasyonu belli oldu Avro Bölgesi'nin ekim enflasyonu belli oldu 31 Ekim 2025 13:55
Çin Devlet Başkanı Şi’den APEC ülkelerine çağrı: Ekonomide açık ve kapsayıcı olun Çin Devlet Başkanı Şi'den APEC ülkelerine çağrı: Ekonomide açık ve kapsayıcı olun 31 Ekim 2025 11:27
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 31 Ekim 2025 10:03
Brent petrolün varili 63,96 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,96 dolardan işlem görüyor 31 Ekim 2025 09:50
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 31 Ekim 2025 09:38
Küresel piyasalar FED ve teknoloji bilançolarıyla geriledi Küresel piyasalar FED ve teknoloji bilançolarıyla geriledi 31 Ekim 2025 09:17
Tokyo’da tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde kaydedildi Tokyo'da tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde kaydedildi 31 Ekim 2025 08:41
Trump’tan Asya turu değerlendirmesi: Anlaşmalar ekonomiyi güçlendirdi Trump’tan Asya turu değerlendirmesi: Anlaşmalar ekonomiyi güçlendirdi 31 Ekim 2025 08:37
Çin’de imalat faaliyeti ekimde daraldı Çin’de imalat faaliyeti ekimde daraldı 31 Ekim 2025 08:23
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 30 Ekim 2025 16:55
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 30 Ekim 2025 16:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler