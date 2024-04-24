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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları alıcılı bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2024 09:49

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2024 09:49

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed), faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesine rağmen teknoloji devi şirketlerin karlılığına ilişkin güçlü beklentiler risk iştahını besliyor.

Bugün IBM, Boeing ve Meta başta olmak üzere büyük şirketlerin bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken, özellikle çip teknolojisi alanında faaliyet gösteren şirketlerin yükseliş eğilimi Asya pay piyasalarındaki alıcılı seyre öncülük ediyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) martta yıllık yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Öte yandan ABD Senatosu, Çinli ByteDance şirketinin sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok için yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısına göre, TikTok ABD'nin uygun gördüğü birine satılmazsa ülkede yasaklanacak.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 artışla 38.460 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 primle 2.672 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi, 154,9 ile 34 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,3 değer artışıyla 3.031 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2'yi aşan yükselişle 17.185 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 kazançla 74.048 puandan işlem görüyor.

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