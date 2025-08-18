CANLI BORSA
Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımların etkisiyle Güney Kore hariç pozitif seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 18 Ağustos 2025 10:04

Son Güncelleme Tarihi 18 Ağustos 2025 10:11

Asya borsalarında Güney Kore hariç pozitif seyir öne çıkarken, Fed'in faiz indirim sürecine yönelik artan beklentiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımların etkileri bölge piyasalarında hissediliyor.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise rekor tazeledi.

Çin tarafındaki makroekonomik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı temmuz ayı faaliyet göstergelerinde sanayi üretimi yıllık yüzde 5,7 yükselerek, 8 ayın en düşük artış hızında ilerlerken, perakende satışlardaki yıllık artış yüzde 3,7 ile zayıf seyrini korudu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,77 artışla 43.714,31 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 düşüşle 3.177,28 puanla günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselişle 3.728,79 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kazançla 25.303,00 puanda seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1 primle 81.417,51 puanda buluyor.

