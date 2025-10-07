CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri Takaiçi Sanae'nin ekonomi politikalarına dair iyimser beklentilerle pozitif bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2025 10:06

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin kapanması kaynaklı belirsizlik sürerken, bu durum risk algısının artmasına neden oluyor. Asya tarafında Çin, Hong Kong ve Güney Kore borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, açık olan piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni liderinin Takaiçi Sanae olmasının ardından Japonya borsasındaki yükseliş devam ediyor. Genişlemeci maliye ve para politikalarına yakın duran Takaiçi, seçim vaatleri kapsamında "ekonomiyi 10 yılda 2 katına çıkarma" hedefiyle kapsamlı bir büyüme planı açıklamış, devlet harcamalarını artırma ve hedefli vergi indirimleri sözü vermişti.

Analistler, Takaiçi'nin liderliğe gelmesinin ardından Japonya Merkez Bankasına yönelik faiz artırımı beklentilerinin zayıfladığını, bunun da Japonya piyasalarını desteklediğini belirtti.

Yen, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken, dolar/yen paritesi 150,7 seviyelerinde seyrediyor.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 48.031,50 puandan kapandı. Şu sıralarda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 81.991 puandan bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde konut fiyatları arttı Avro Bölgesi'nde konut fiyatları arttı 03 Ekim 2025 13:06
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları geriledi Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları geriledi 03 Ekim 2025 12:32
Brent petrolde arz endişeleri sürüyor Brent petrolde arz endişeleri sürüyor 03 Ekim 2025 09:43
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 03 Ekim 2025 09:08
S&P: ABD’de hükümetin kapanması ekonomik belirsizliği artırıyor S&P: ABD'de hükümetin kapanması ekonomik belirsizliği artırıyor 02 Ekim 2025 08:57
ABD ham petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı ABD ham petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı 02 Ekim 2025 08:42
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 01 Ekim 2025 17:04
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 01 Ekim 2025 16:41
ABD’de özel sektör istihdamı eylülde azaldı ABD'de özel sektör istihdamı eylülde azaldı 01 Ekim 2025 16:16
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 01 Ekim 2025 13:12
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu 01 Ekim 2025 12:44
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 01 Ekim 2025 10:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler