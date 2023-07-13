Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, ABD'nin enflasyon verilerinin ardından artan risk iştahının Asya pay piyasalarına da taşındığını ifade ederek, söz konusu yükselişlere teknoloji sektörü hisselerinin öncülük ettiğini belirtti.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ihracat haziranda yüzde 12,4 azalış gösterdi. 2 ay üst üste düşüş görülen ihracatın ülke ekonomisine dair soru işaretleri oluşturmasına karşın Çin hükümetinin ekonominin farklı alanlarını destekleyeceği beklentisi arttı.

Öte yandan Güney Kore Merkez Bankası, gösterge faiz oranını yüzde 3,5 seviyesinde sabit tuttu. Banka, ocak ayında gerçekleştirdiği son faiz artırımı kararının ardından üst üste dördüncü kez faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,64 artışla 2.591 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,2 primle 3.233 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,49 değer kazancıyla günü 32.419 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi dünkü kapanışının hemen altında 138,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artarak 65.994 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 yükselişle 19.329 puanda seyrediyor.