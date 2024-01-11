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Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 10:01

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 10:01

Analistler, küresel pay piyasalarında, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde başlayan pozitif seyrin Asya'ya da taşındığını ifade etti.

Japonya'da enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğine ilişkin alınan sinyaller, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ultra gevşek para politikasını sonlandırma düşüncesini öteleyebileceği beklentilerini artırırken, Nikkei 225 endeksi yükseliş eğilimini bugün de sürdürerek 1990'dan bu yana en yüksek seviye çıktı.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankasının, üst üste 8'inci toplantısında da politika faizini sabit bırakması, ülkenin pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekledi.

Ayrıca, Çin Merkez Bankasının (PBoC ), ekonomik aktivitenin canlandırılabilmesi adına, ülkenin önde gelen ekonomistleriyle bir araya geldiğine yönelik haber akışı da risk iştahını destekleyen bir başka faktör oldu.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 artışla 2.550 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 2.880 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,77 primle günü 35.049 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 145,5 seviyesinde seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 71.790 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,6 artışla 16.350 puanda bulunuyor.

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