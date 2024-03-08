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Asya borsaları yükseldi

Asya pay piyasalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir hakim oldu.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2024 10:45

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2024 10:45

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki sunumunda "güvercin" sözle yönlendirmelerinin ardından küresel pay piyasalarında artan risk iştahı Asya borsalarına da yansıdı.

Analistler, Japonya'da hane halkı harcamalarının ocakta aylık yüzde 2,1 ve yıllık yüzde 6,3 azalışla beklentilerin altında kaldığını kaydetti.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yakın zamanda negatif faiz politikasına son verebileceğine ilişkin beklentilerin korunduğunu belirten analistler, Japon yeninin dolar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini bildirdi.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, 147,5 seviyesine gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini test etti. Parite, şu sıralarda 147,8'den işlem görüyor.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 16.445 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 3.046 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 74.120 puanda seyrediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,24 yükselişle 2.680 puandan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 39.689 puandan tamamladı.

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