Asya borsalarında çipte yüksek kâr karmaşası! Toparlanma sinyaline yatırımcılardan temkinli duruş

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir yaşanıyor. Tayvanlı çip üreticisi TSMC'nin açıkladığı güçlü bilanço sonuçları yarı iletken hisselerinde toparlanma sağlarken, yatırımcılar temkinli yaklaşımını sürdürüyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇİP ÜRETİCİSİ TSMC'DEN REKOR KAR

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net karı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 35 artış gösterdi. TSMC net karı 505,7 milyar Tayvan dolarına (16,2 milyar dolar) yükseldi.

ABD TARİFELERİ ÇİN VE HONG KONG PİYASALARINI ETKİLİYOR

ABD'nin İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik tarifeleri ve gelişmiş yarı iletken ihracatına getirdiği kısıtlamalar, Çin ve Hong Kong borsalarında yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, ticaret gerilimlerinin piyasalara etkisini değerlendirmeye devam ediyor.

DOLAR/YEN PARİTESİ: JAPONYA'DAN ORTAK MÜDAHALE SİNYALİ

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın zayıflayan yen için ABD ile ortak müdahale olasılığını gündeme getirmesi dolar/yen paritesinde gerileme yarattı. Dolar/yen paritesi bugün yüzde 0,2 düşüşle 158,4 seviyesinde işlem görüyor.

Yen'deki değerlenme beklentisi, Japonya borsalarında ihracat odaklı ve döviz kazancına sahip şirketlerin hisselerinde satış baskısı oluşturuyor.

JAPONYA-FİLİPİNLER SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Doğu Asya'da stratejik işbirlikleri güçlenmeye devam ediyor. Japonya ve Filipinler, savunma ilişkilerini geliştirmek amacıyla "Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Anlaşması"nı imzaladı.

Anlaşma, ordular arasında malzeme ve hizmet desteğinin karşılıklı sağlanmasını öngörüyor. Japonya-ABD-Filipinler üçlü işbirliği kapsamında değerlendirilen bu adım, Hint-Pasifik bölgesindeki stratejik dengelerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

ASYA BORSALARI CANLI ENDEKS VERİLERİ

Bugünkü Asya borsa endeksleri şu seviyelerde işlem görüyor:

- Japonya Nikkei 225 endeksi: Yüzde 0,2 düşüşle 53.993 puan

- Güney Kore Kospi endeksi: Yüzde 0,8 artışla 4.833 puan

- Çin Şanghay bileşik endeksi: Yüzde 0,3 kayıpla 4.100 puan

- Hong Kong Hang Seng endeksi: Yüzde 0,6 düşüşle 26.770 puan

- Hindistan Sensex endeksi: Yüzde 0,7 yükselişle 83.966 puan