CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsalarında karışık seyir öne çıkıyor

Asya borsalarında karışık seyir öne çıkıyor

Asya borsalarında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Japonya Merkez Bankasından (BoJ) faiz artırımı beklediğine dair açıklamaları sonrasında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2025 09:53

Bölge piyasalarında, Bessent'in Japonya'nın para politikasına ilişkin açıklamaları etkili oldu. Bakan Bessent, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) enflasyon riskine karşı adım atmakta geride kaldığını belirterek, bankanın faiz artırımına gitmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda ile görüştüğünü aktaran Bessent, "Bu benim görüşüm, onun değil. Geride kaldılar, dolayısıyla faiz artıracaklar." dedi. Buna karşın Bessent, olası faiz artışının ne zaman gerçekleşebileceğine ilişkin yorum yapmadı.

Bessent'in açıklamalarının ardından yenin dolar karşısında değer kazanması ve faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, Japonya borsasında satış baskısını artırdı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,7 azalışla 146,3 seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan, Çin'in yeni yuan cinsinden kredileri, 20 yıl sonra ilk kez daralarak beklentilerin altında kaldı. Analistler, bu durumun özel sektör kredi talebindeki zayıflığa işaret ettiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,35 azalışla 42.688,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,04 yükselişle 3.225,66 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 düşüşle 3.681 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 25.523 puanda seyrediyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 80.594 puanda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
ABD, petrol fiyatı tahminini düşürdü ABD, petrol fiyatı tahminini düşürdü 13 Ağustos 2025 08:53
Piyasalar ABD enflasyonunun ardından pozitif seyrediyor Piyasalar ABD enflasyonunun ardından pozitif seyrediyor 13 Ağustos 2025 08:38
Hazine, bono ihalesiyle 41,7 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 41,7 milyar lira borçlandı 12 Ağustos 2025 15:48
ABD enflasyon verisi belli oldu ABD enflasyon verisi belli oldu 12 Ağustos 2025 15:39
Çin’den gümrük vergisi açıklaması Çin'den gümrük vergisi açıklaması 12 Ağustos 2025 15:21
OPEC’in petrol üretimi günlük 263 bin varil arttı OPEC'in petrol üretimi günlük 263 bin varil arttı 12 Ağustos 2025 15:04
İngiltere’de işsizlik yatay seyir izledi İngiltere'de işsizlik yatay seyir izledi 12 Ağustos 2025 11:28
Toplam ciro endeksi haziranda arttı Toplam ciro endeksi haziranda arttı 12 Ağustos 2025 10:15
Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi 12 Ağustos 2025 09:43
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 12 Ağustos 2025 09:29
Fitch: ABD’de kurumsal borçlarda temerrüt oranı ikinci çeyrekte arttı Fitch: ABD'de kurumsal borçlarda temerrüt oranı ikinci çeyrekte arttı 12 Ağustos 2025 09:10
İngiltere’de tüketici harcamaları ılımlı arttı İngiltere'de tüketici harcamaları ılımlı arttı 12 Ağustos 2025 09:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler