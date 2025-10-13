Asya borsalarında Trump etkisi!

CANLI BORSA
Asya borsaları, Çin'in nadir toprak elementleriyle ilgili kararları ve ABD'nin yeni tarife açıklamaları sonrası haftanın ilk işlem gününde negatif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2025 09:55

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ticareti kısıtlayıcı adımlarının ardından geçen hafta, 1 Kasımdan itibaren geçerli olmak kaydıyla Çin'e ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini duyurdu.

Trump, tarife kararına ek olarak Çin'e satılan tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını da açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ndeki görüşmesini ise iptal etmediğini ifade eden Trump, daha sonra yaptığı açıklamada Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirtti.

Trump, "Saygıdeğer (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine rağmen nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik aldığı kontrol tedbirlerinin meşru ve uluslararası yükümlülüklerin gereği olduğunu bildirdi. Çin geçen hafta küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementleri ve üretim teknolojilerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki artan ticaret gerginliğinin piyasalarda risk algısının artmasına neden olduğunu söyledi.

Makroekonomik veri tarafında ise Çin'de eylül ayına ilişkin ihracat yüzde 8,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede ihracat ağustos ayında yüzde 4,8 artmıştı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.584,6 puandan günü tamamlarken Japonya'da tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmedi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.888 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 kayıpla 25.670 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 82.167 puanda seyrediyor.

