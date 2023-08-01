Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 471 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 16.389 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.709 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.489 puanda, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.626 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 29.712 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,2 azalışla 1,0996 tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0970 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesinin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesinde 2. çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık yüzde 0,6 artarak beklentileri aştı.

Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3'e geriledi. Bölgede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 azaldı.

Ekonomik aktiviteyi resesyona sebep olmadan soğutma çabalarının devam ettiği bölgede çekirdek enflasyondaki "inatçı" tutum şahin politikaların devam edebileceği sinyalini verirken, büyüme rakamlarının da beklentileri aşması gelecek dönem para politikalarına yönelik soru işaretlerini artırdı.

Analistler, bugün ABD'de ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ABD'de inşaat harcamaları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirtti.