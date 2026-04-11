Avrupa borsaları haftayı karışık tamamladı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde karışık seyirle kapandı.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,17 yükselerek 8.259,6 puana çıkarken, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,59 artışla 47.609,36 puana ulaştı. Buna karşılık İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,03 düşüşle 10.600,53 puana, Almanya'da DAX 40 ise yüzde 0,01 gerileyerek 23.803,95 puana indi.

ENERJİ ARZI ENDİŞELERİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Piyasalarda, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin etkileri yakından izlenirken, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışının normal seviyelerin yaklaşık yüzde 95 altında kalması enerji arzı endişelerini artırdı. Bu durum özellikle petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikinde fiziki sıkıntıların çeşitli sektörlere yansımasına neden oluyor.

"JET YAKITINDA SİSTEMİK KITLIK" UYARISI

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu yetkililerine gönderdiği mektupta dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kuruluş, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışının üç hafta içinde normale dönmemesi halinde Avrupa'daki havalimanlarının jet yakıtında "sistemik kıtlık" riskiyle karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENTİLERE PARALEL

Makroekonomik veri tarafında, Almanya'da mart ayına ilişkin enflasyon verileri piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 1,1, yıllık ise yüzde 2,7 artış gösterdi.

Ancak konut tarafındaki maliyet baskısı sürüyor. Şubat ayında genel enflasyon yüzde 1,9 seviyesindeyken, konut inşaat maliyetlerindeki artış yüzde 3,3 olarak kaydedildi.

ABD ENFLASYONU DA TAKİP EDİLDİ

Öte yandan ABD'de mart ayı enflasyon verileri de piyasalarda yakından izlendi. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda ise yüzde 3,3 artış gösterdi.

EURO/DOLAR YÜKSELDİ

Avro/dolar paritesi ise gün içinde yukarı yönlü hareket ederek TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 1,172 seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalarda enerji arzına yönelik riskler ve jeopolitik gelişmelerin önümüzdeki günlerde fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürmesi bekleniyor.