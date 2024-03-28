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Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne İspanya hariç yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 28 Mart 2024 11:36

Son Güncelleme Tarihi 28 Mart 2024 11:36

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 512,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1'e yakın primle 18,491 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.956 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer artışıyla 34.800 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 8.225 puandan işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 11.084 puanda bulunuyor.

İsviçre Merkez Bankasının geçen hafta faiz indirimine gitmesinin ardından Avro Bölgesi'nde güvercin sözle yönlendirmelerin güç kazanması dikkati çekerken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu üyesi Piero Cipollone, faiz oranlarını düşürmek için çok uzun süre beklemenin, zaten zayıf olan ekonomik büyüme bağlamında risk oluşturabileceğini dile getirdi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Haskel ise faiz indirimlerinin "çok uzakta" olması gerektiğini bildirdi.

Açıklamaların ardından para piyasalarında ECB'nin haziranda faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 85'e çıkarken, BoE'nin aynı dönemde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 76 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, 2023 yılının 4. çeyreğinde Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) beklentilere paralel yıllık yüzde 0,2, çeyreklik yüzde 0,3 azaldı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 ve son çeyreğinde yüzde 0,3 küçülen İngiliz ekonomisi, 2023'ün ikinci yarısında teknik resesyon yaşadı. Ülkede 4. çeyrek ödemeler dengesi ise 21,2 milyar sterlin açıkla beklentilerden iyi gerçekleşti.

Almanya tarafında bugün gelen şubat ayı perakende satışlar aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 2,7 azalışla beklentilerin üzerinde düşüşe işaret etti.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak büyüme, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin yanı sıra yarın ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamalarının takip edileceğini bildirdi.

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