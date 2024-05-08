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Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne İtalya hariç yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 11:12

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 11:12

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 516 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.491 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 8.351 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 34.176 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 artışla 11.088 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 8.130 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 1,0740 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması yön arayışını öne çıkarıyor.

Analistler, sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu korumasının yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Dün açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bir faiz indirimini desteklemesi için enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gittiğini gösteren çok sayıda pozitif enflasyon verisi görülmesi gerektiğini belirtti.

Fed'in uzun süre faiz oranlarını sıkı tutmasını beklediğini dile getiren Kashkari, enflasyon göstergelerinin düşüş göstermemesi halinde faiz artırımı olasılığının masada olabileceğini bildirdi. Kashkari, faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre aynı seviyede tutma olasılığının, faiz artırımına gitmekten daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Bu arada, yarın İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

BoE'nin politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını vurgulayan analistler, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi, art arda iki aylık artışın ardından martta yüzde 0,4 azaldı.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini bildirdi.

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