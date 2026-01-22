CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle Avrupa ülkelerine yönelik planlanan yeni gümrük tarifelerini askıya aldığını açıklamasının ardından yükselişle seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2026 11:50

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 artışla 609,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 24.874 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 10.214 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 1,2 artışla 8.168 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi 1 kazançla 17.619 puan seviyesinde bulunurken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 44.849 puandan işlem görüyor.

Avro Bölgesi'nde Trump'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşma ve görüşmeler yakından takip edilirken verdiği mesajlar Grönland konusundaki endişeleri azalttı.

Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu savunan Trump, bu nedenle ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler talep ettiğini, bölgenin kontrolünü ele alma konusunda "güç kullanmayacağını" bildirdi.

Trump, bu kapsamda Grönland konusunda Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Trump, bu görüşme sonucunda Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını açıkladı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
ECB Başkanı Lagarde: Daha fazla tarifenin enflasyona etkisi küçük olur ECB Başkanı Lagarde: Daha fazla tarifenin enflasyona etkisi küçük olur 21 Ocak 2026 11:32
Barclays: Türkiye’de enflasyondaki düşüş yatırım ortamını güçlendiriyor Barclays: Türkiye’de enflasyondaki düşüş yatırım ortamını güçlendiriyor 21 Ocak 2026 11:10
Küresel LNG arzı 2026 yılında artacak Küresel LNG arzı 2026 yılında artacak 21 Ocak 2026 11:04
ABD Hazine Bakanı Bessent: Önceliğimiz büyüme, endişemiz yok ABD Hazine Bakanı Bessent: Önceliğimiz büyüme, endişemiz yok 21 Ocak 2026 11:01
Çin’den Yuana fren sinyali Çin’den Yuana fren sinyali 21 Ocak 2026 10:47
İngiltere’de enflasyon Aralık ayında beklentileri aştı İngiltere'de enflasyon Aralık ayında beklentileri aştı 21 Ocak 2026 10:19
BOJ haftası: Zayıflayan yen ve yükselen getiriler politika tartışmalarını alevlendiriyor BOJ haftası: Zayıflayan yen ve yükselen getiriler politika tartışmalarını alevlendiriyor 21 Ocak 2026 10:04
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 21 Ocak 2026 10:01
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 21 Ocak 2026 10:00
Piyasalar Trump’ın Davos’ta yapacağı konuşmaya odaklandı Piyasalar Trump'ın Davos'ta yapacağı konuşmaya odaklandı 21 Ocak 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 21 Ocak 2026 09:31
Barclays’ten euro uyarısı! Barclays'ten euro uyarısı! 21 Ocak 2026 09:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.825,9500 Değişim 98,53 Son veri saati:
Düşük 12739,15 Yüksek 12837,68
Açılış
43,3147 Değişim 0,0463 Son veri saati:
Düşük 43,2641 Yüksek 43,3104
Açılış
50,7238 Değişim 0,1511 Son veri saati:
Düşük 50,6124 Yüksek 50,7635
Açılış
6.718,0040 Değişim 92,299 Son veri saati:
Düşük 6645,107 Yüksek 6737,406
Açılış
130,7670 Değişim 4,979 Son veri saati:
Düşük 126,484 Yüksek 131,463
Açılış
BİST En Aktif Hisseler