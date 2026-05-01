Avrupa borsalarında 1 Mayıs durgunluğu: İngiltere hariç işlemler sınırlı

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Avrupa’nın büyük bölümünde borsalar kapalı seyrederken, İngiltere hariç piyasaların neredeyse tamamında işlem gerçekleşmiyor.

Oluşturma Tarihi 01 Mayıs 2026 10:59

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamasa da ekonomik aktivitenin hızlandığına işaret ederken, bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle dünya genelindeki çoğu borsada işlem gerçekleşmiyor.

Avrupa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle piyasaların büyük bölümünün kapalı olduğu günde, işlem hacmi düşük seyrediyor. Açık olan İngiltere'de ise satıcılı seyir öne çıkıyor.

AVRUPA ENDEKSLERİNDE SINIRLI HAREKET

Saat 10.25 itibarıyla Avrupa piyasalarında işlem hacminin düşük kalmasıyla birlikte endekslerde sınırlı değişimler görüldü. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 611 puanda seyrederken, İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek 10.339 puana geriledi.

ECB'DEN FAİZ KARARI VE ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde nisan ayında enflasyonun yüzde 3'e yükselmesine rağmen politika faizlerinde değişikliğe gitmedi. Karar, piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde alındı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, yaptığı değerlendirmede makroekonomik görünüme ilişkin risklerin farklı yönlere yayıldığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Makroekonomik görünümde riskler farklı yönlerde yoğunlaşıyor."

Lagarde ayrıca enerji fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede enflasyonu yüzde 2 hedefinin üzerinde tutabileceğine dikkat çekti.

BOE'DEN BEKLE-GÖR POLİTİKASI

İngiltere Merkez Bankası (BoE) da benzer şekilde faiz oranlarını sabit bırakarak temkinli duruşunu sürdürdü. Banka, küresel ekonomik belirsizlikler karşısında "bekle-gör" stratejisine devam ediyor.

PİYASALARDA FAİZ BEKLENTİLERİ

Artan enflasyon verileri sonrası yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın ilk faiz artış adımını haziran ayında atabileceğini fiyatlamaya başladı. Nisan ayında Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 3'e, Almanya'da ise yüzde 2,9'a yükselmişti.

VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Analistler, bugün küresel veri takviminde piyasaları yönlendirecek önemli bir veri akışının bulunmadığını, bu nedenle düşük hacimli ve sınırlı hareketlerin gün boyunca devam edebileceğini belirtiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

