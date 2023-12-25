CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa ve ABD'de borsalar bugün Noel tatilinde olacak

Avrupa ve ABD'de borsalar bugün Noel tatilinde olacak

Noel nedeniyle bugün Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde hisse senedi, tahvil, vadeli işlem ve emtia borsaları kapalı olacak.

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2023 09:47

Son Güncelleme Tarihi 25 Aralık 2023 09:47

Avrupa'nın önde gelen piyasalarınde Eurex'de 25 Aralık Pazartesi ve Aralık Salı günü tüm türevlerde alım satım ve takas işlemleri yapılmayacak.

Xetra ve Borse Franfurt'ta da bugütn ve yarın işlem gerçekleştirilmeyecek.

Euronext'te bağlı olan Amsterdam, Brüksel, Dublin, Lizbon, Milano, Oslo ve Paris borsalarında da 25 ve 26 Aralık tarihlerinde işlem yapılmayacak.

Londra Borsası (LSE) ve Londra Metal Borsası (LME) da bugün ve yarın kapalı olacaklar.

Atina, Madrid, Prag, Varşova ve Zurih borsalarında da bugün ve yarın işlem gerçekleştirilmeyecek.

New York Borsası'nda (NYSE) ve Nasdaq'ta ise sadece bugün, 25 Aralık, tarihinde işlem yapılmayacak.

Nasdaq bünyesinde yer alan İskandinav borsaları (Kopenhang, Stokholm, Helsinki, Norveç ve İzlanda) ise hem bugün hem de yarın kapalı olacaklar.

Hong Kong Borsası da bugün ve yarın işlemlere kapalı olacak. Singapur Borsası ve Brezilya'da Bovespa ise sadece bugün tatil. Yarın yeniden işleme açılacak

İlginizi Çekebilir
Rus bankalarının karı Kasım’da 3 milyar dolara ulaştı Rus bankalarının karı Kasım'da 3 milyar dolara ulaştı 22 Aralık 2023 09:07
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 998 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 998 bin liraya yükseldi 22 Aralık 2023 17:02
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 22 Aralık 2023 13:14
Çin’de en 5 büyük banka mevduat faizlerini düşürdü Çin'de en 5 büyük banka mevduat faizlerini düşürdü 22 Aralık 2023 09:00
Japonya’da tüketici enflasyonu geriledi Japonya'da tüketici enflasyonu geriledi 22 Aralık 2023 08:55
Bankalar Fed’in yeni destek fonundan rekor miktarda borçlandı Bankalar Fed'in yeni destek fonundan rekor miktarda borçlandı 22 Aralık 2023 08:47
Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu hisse senetlerindeki aktif dağılımını artırmaya açık Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu hisse senetlerindeki aktif dağılımını artırmaya açık 22 Aralık 2023 08:51
Citigroup stratejistlerinden ABD hisse senetleri yorumu Citigroup stratejistlerinden ABD hisse senetleri yorumu 22 Aralık 2023 08:43
Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor 22 Aralık 2023 11:11
Brent petrol güne yükselişle başladı Brent petrol güne yükselişle başladı 22 Aralık 2023 09:57
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Aralık 2023 10:04
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 22 Aralık 2023 09:33
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,37
%0,1369
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
BORSA
993,55
%-0,6446
ALTIN
1.011,06
%1,1057
DOLAR
1.026,50
%2,6501
EURO
967,26
%-3,2744
BORSA
987,41
%-1,2587
ALTIN
1.020,94
%2,0935
DOLAR
1.052,37
%5,2373
EURO
939,22
%-6,0778
BORSA
1.045,97
%4,5972
ALTIN
1.564,29
%56,4288
DOLAR
1.626,20
%62,6201
EURO
1.392,04
%39,2039
BORSA
1.767,14
%76,7138
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler