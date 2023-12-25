Avrupa ve ABD'de borsalar bugün Noel tatilinde olacak

Avrupa'nın önde gelen piyasalarınde Eurex'de 25 Aralık Pazartesi ve Aralık Salı günü tüm türevlerde alım satım ve takas işlemleri yapılmayacak.

Xetra ve Borse Franfurt'ta da bugütn ve yarın işlem gerçekleştirilmeyecek.

Euronext'te bağlı olan Amsterdam, Brüksel, Dublin, Lizbon, Milano, Oslo ve Paris borsalarında da 25 ve 26 Aralık tarihlerinde işlem yapılmayacak.

Londra Borsası (LSE) ve Londra Metal Borsası (LME) da bugün ve yarın kapalı olacaklar.

Atina, Madrid, Prag, Varşova ve Zurih borsalarında da bugün ve yarın işlem gerçekleştirilmeyecek.

New York Borsası'nda (NYSE) ve Nasdaq'ta ise sadece bugün, 25 Aralık, tarihinde işlem yapılmayacak.

Nasdaq bünyesinde yer alan İskandinav borsaları (Kopenhang, Stokholm, Helsinki, Norveç ve İzlanda) ise hem bugün hem de yarın kapalı olacaklar.

Hong Kong Borsası da bugün ve yarın işlemlere kapalı olacak. Singapur Borsası ve Brezilya'da Bovespa ise sadece bugün tatil. Yarın yeniden işleme açılacak