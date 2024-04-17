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Bill Gates'in 463 milyon dolar temettü geliri elde etmesi bekleniyor

Bill Gates'in yatırım portföyünden bu yıl 463 milyon dolar temettü geliri elde etmesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2024 08:55

Dünyanın en zengin sekizinci kişisi olan Bill Gates'in portföyünün bu yıl kendisine ödemesi beklenen temettü tutarı 463,2 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bill & Melinda Gates Vakfı'nın yaptığı bildirimlere göre, bu temettü gelirinin önemli bir kısmı beş önemli hisse senedinden elde ediliyor.

BKuzey Amerika'nın önde gelen taşımacılık ve lojistik şirketlerinden Canadian National Railway, Gates'in portföyünün önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yaklaşık 6,88 milyar dolar değerinde 54.826.786 hisseye sahip. Şirketin hisse başına 0,61 dolarlık üç aylık temettüsü, Gates'in bu yatırımdan yıllık 133.777.357,80 dolar gelir elde etmesine yol açıyor.

Microsoft'un kurucusu olarak Gates'in teknoloji devine yaptığı yatırım, portföyünün önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Elindeki 38.210.869 hisse ve hisse başına 0,75 $ temettü oranıyla Gates'in Microsoft'tan elde ettiği yıllık gelir 114.632.607 $ - günlük 313.203,84 $.

Kuzey Amerika'nın en büyük atık yönetimi şirketi olan Waste Management Inc, Gates'in sürdürülebilir yatırım ilkeleriyle uyumludur. Gates, değeri 6,3 milyar doların biraz üzerinde olan 35.234.344 hisseye sahip. Hisse başına üç ayda bir 0,75 $ temettü ödemesiyle, buradan elde ettiği yıllık gelir 105.703.032 $ - günde 288.806,10 $.

İnşaat ve madencilik ekipmanlarıyla tanınan Caterpillar Inc, Gates'in portföyünün bir diğer önemli parçası. Yaklaşık 2,17 milyar dolar değerinde 7.353.614 hisseye sahip. Hisse başına 1,30 $'lık üç aylık temettü, Caterpillar'dan elde ettiği yıllık geliri 38.238.792,80 $'a çıkarıyor - günde 104.477,58 $.

Tarım ve inşaat makineleri alanında lider olan Deere & Company, Gates için önemli bir yatırım. Yaklaşık 1,42 milyar dolar değerinde 3.917.693 hisseye sahip olan ve hisse başına 1,47 dolar temettü alan Gates'in Deere'den elde ettiği yıllık gelir 20.917.382,64 dolar - günlük 57.151,32 dolar.

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