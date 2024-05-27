Bill Gross'tan tahvil piyasaları için Trump uyarısı

Ünlü tahvil yatırımcısı Bill Gross, Financial Times'a verdiği bir röportajda Donald Trump'ın yeniden başkanlığa gelmesinin tahvil piyasaları için Biden'ın kazanmasından daha kötü bir seçim olacağını söyledi.

FT'ye konuşan Bill Gross'a göre, ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanması, tahvil piyasaları için Joe Biden'ın yeniden seçilmesinden "daha aşağı yönlü" ve "yıkıcı" olacak.

"ABD'NİN BÜYÜYEN AÇIKLARINI DAHA DA KÖTÜLEŞTİRECEK"

Gross, Financial Times'a verdiği demeçte, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin, varlık yöneticisi Pimco'yu yönetirken kendisine "tahvil kralı" lakabını kazandıran piyasadan soğumasına neden olan ABD'nin büyüyen açıklarını daha da kötüleştireceğini söyledi.

Biden'ın başkanlığının da trilyonlarca dolarlık açık harcamasından sorumlu olduğunu belirten Gross, "Trump adaylar arasında daha düşüş eğilimli çünkü programları vergi indirimlerinin devamını ve daha pahalı şeyleri savunuyor. Trump'ın seçilmesi daha yıkıcı olur" dedi.