CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Bill Gross'tan tahvil piyasaları için Trump uyarısı

Bill Gross'tan tahvil piyasaları için Trump uyarısı

Ünlü tahvil yatırımcısı Bill Gross, Donald Trump'ın tahvil piyasaları için Joe Biden'dan daha kötü olacağını savundu.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 08:35

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 08:35

Ünlü tahvil yatırımcısı Bill Gross, Financial Times'a verdiği bir röportajda Donald Trump'ın yeniden başkanlığa gelmesinin tahvil piyasaları için Biden'ın kazanmasından daha kötü bir seçim olacağını söyledi.

FT'ye konuşan Bill Gross'a göre, ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanması, tahvil piyasaları için Joe Biden'ın yeniden seçilmesinden "daha aşağı yönlü" ve "yıkıcı" olacak.

"ABD'NİN BÜYÜYEN AÇIKLARINI DAHA DA KÖTÜLEŞTİRECEK"

Gross, Financial Times'a verdiği demeçte, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin, varlık yöneticisi Pimco'yu yönetirken kendisine "tahvil kralı" lakabını kazandıran piyasadan soğumasına neden olan ABD'nin büyüyen açıklarını daha da kötüleştireceğini söyledi.

Biden'ın başkanlığının da trilyonlarca dolarlık açık harcamasından sorumlu olduğunu belirten Gross, "Trump adaylar arasında daha düşüş eğilimli çünkü programları vergi indirimlerinin devamını ve daha pahalı şeyleri savunuyor. Trump'ın seçilmesi daha yıkıcı olur" dedi.

İlginizi Çekebilir
Bakır fiyatının 40.000 dolara ulaşması bekleniyor Bakır fiyatının 40.000 dolara ulaşması bekleniyor 24 Mayıs 2024 08:53
Yellen hayat pahalılığındaki ’önemli’ artışlardan endişeli Yellen hayat pahalılığındaki 'önemli' artışlardan endişeli 24 Mayıs 2024 08:48
Japonya’da enflasyon hızı yavaşladı Japonya'da enflasyon hızı yavaşladı 24 Mayıs 2024 08:43
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 24 Mayıs 2024 17:32
DoubleLine Capital’in CEO’su Gundlach ABD’de resesyon bekliyor DoubleLine Capital'in CEO'su Gundlach ABD'de resesyon bekliyor 24 Mayıs 2024 08:37
Navlun fiyatlarında artış hız kesmeden sürüyor Navlun fiyatlarında artış hız kesmeden sürüyor 24 Mayıs 2024 09:02
Şili Merkez Bankası faiz indirimini sürdürdü Şili Merkez Bankası faiz indirimini sürdürdü 24 Mayıs 2024 09:10
Dünya Bankası’ndan Filistin açıklaması Dünya Bankası'ndan Filistin açıklaması 24 Mayıs 2024 08:36
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 24 Mayıs 2024 13:32
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 23 Mayıs 2024 16:04
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 24 Mayıs 2024 10:15
Yabancıların DİBS alımı son 3 yılın zirvesinde Yabancıların DİBS alımı son 3 yılın zirvesinde 23 Mayıs 2024 15:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,33
%0,4332
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,14
%-0,0863
EURO
998,91
%-0,1091
DOLAR
1.251,66
%25,1657
ALTIN
1.003,11
%0,3107
BORSA
1.109,52
%10,9515
EURO
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.325,89
%32,5887
ALTIN
1.098,79
%9,8786
BORSA
1.137,48
%13,748
EURO
1.118,28
%11,8283
DOLAR
2.240,05
%124,0047
ALTIN
2.411,17
%141,1173
BORSA
1.757,71
%75,7714
EURO
1.713,45
%71,3446
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler