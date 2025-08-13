Borsa güne artışla başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 10.960,22 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2025 10:08

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 10.954,50 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,71 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.960,22 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,04 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,55 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışlarını, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

