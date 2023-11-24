CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 7.902,36 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 24 Kasım 2023 10:08

Son Güncelleme Tarihi 24 Kasım 2023 10:08

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,77 puan artışla yüzde 0,05 değer kazanarak 7.902,36 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,44 ile inşaat oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 azalışla 7.898,59 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD ve Japonya'daki Şükran Günü tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkarken, yatırımcıların temkinli duruşlarını da korudukları görünüyor.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiği kaydedilerek, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı bildirildi.

TCMB'den yapılan diğer duyurularda, kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyeceği ve ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildiği aktarıldı.

Dün açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da büyüme ve ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ECB üyesi: Euro bölgesi dönüşümü için kamu maliyesi yetersiz ECB üyesi: Euro bölgesi dönüşümü için kamu maliyesi yetersiz 23 Kasım 2023 09:18
Deutsche Boerse’den DAX kararı Deutsche Boerse'den DAX kararı 23 Kasım 2023 09:13
ECB üyesi: Faizler zirvede veya zirveye yakın ECB üyesi: Faizler zirvede veya zirveye yakın 23 Kasım 2023 09:07
Rusya yazlık dizel yakıt ihracatı yasağını kaldırdı Rusya yazlık dizel yakıt ihracatı yasağını kaldırdı 23 Kasım 2023 09:03
Almanya açıkladı: Federal tahvilleri sonlandırıyor Almanya açıkladı: Federal tahvilleri sonlandırıyor 23 Kasım 2023 12:38
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Kasım 2023 10:01
Altın kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi Altın kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi 22 Kasım 2023 16:50
PBoC ters repo işlemleriyle piyasaya sıcak para aktardı PBoC ters repo işlemleriyle piyasaya sıcak para aktardı 22 Kasım 2023 16:38
ABD’de mortgage başvuruları arttı ABD'de mortgage başvuruları arttı 22 Kasım 2023 16:20
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 23 Kasım 2023 13:14
Yurt içi piyasalarda gözler TCMB faiz kararına çevrildi Yurt içi piyasalarda gözler TCMB faiz kararına çevrildi 23 Kasım 2023 09:22
Arz riskleri azaldı: Fiyatlar geriledi Arz riskleri azaldı: Fiyatlar geriledi 22 Kasım 2023 16:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,02
%0,2019
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,41
%-0,159
EURO
997,58
%-0,242
DOLAR
986,73
%-1,3267
ALTIN
1.030,36
%3,0358
BORSA
1.006,41
%0,641
EURO
1.002,96
%0,2955
DOLAR
1.009,89
%0,9894
ALTIN
1.051,65
%5,1648
BORSA
1.052,63
%5,2632
EURO
1.025,23
%2,5231
DOLAR
1.745,63
%74,5627
ALTIN
1.652,17
%65,2169
BORSA
1.612,74
%61,2738
EURO
1.543,61
%54,3606
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler