CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 yükselişle 9.275,88 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 05 Nisan 2024 10:01

Son Güncelleme Tarihi 05 Nisan 2024 10:01

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,86 puan ve yüzde 1,61 değer kazanarak 9.275,88 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,43 ve holding endeksi yüzde 2,84 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,21 ile sigorta oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 değer kazancıyla 9.129,02 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

Merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, dün Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarmasının ardından pay piyasalarında risk iştahının azaldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesinde perakende satışların yanı sıra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
BOJ Başkanı: Enflasyona para politikası ile karşılılık verebiliriz BOJ Başkanı: Enflasyona para politikası ile karşılılık verebiliriz 05 Nisan 2024 09:00
Wall Street 1 yılın en kötü seansını yaşadı Wall Street 1 yılın en kötü seansını yaşadı 05 Nisan 2024 08:58
3 haftanın en düşüğü: Nikkei 225 Endeksi %2 değer kaybetti 3 haftanın en düşüğü: Nikkei 225 Endeksi %2 değer kaybetti 05 Nisan 2024 08:56
ABD Hazine Bakanı’ndan Çin ziyareti ABD Hazine Bakanı'ndan Çin ziyareti 05 Nisan 2024 08:53
Beklentilere paralel geldi: RBI faizi değiştirmedi Beklentilere paralel geldi: RBI faizi değiştirmedi 05 Nisan 2024 08:49
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 90 dolar bandını aştı! 5 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 90 dolar bandını aştı! 5 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 05 Nisan 2024 08:26
ABD’nin dış ticaret açığı şubatta yüzde 1,9 arttı ABD'nin dış ticaret açığı şubatta yüzde 1,9 arttı 04 Nisan 2024 16:39
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi 04 Nisan 2024 16:40
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi 04 Nisan 2024 16:06
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon 877 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon 877 milyar lira oldu 04 Nisan 2024 15:08
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi 04 Nisan 2024 15:04
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Nisan 2024 10:01
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.053,65
%5,3654
BORSA
1.020,94
%2,094
ALTIN
1.004,35
%0,4354
EURO
1.001,57
%0,1565
DOLAR
1.052,11
%5,2112
BORSA
1.235,93
%23,5926
ALTIN
1.104,73
%10,4725
EURO
1.105,74
%10,5736
DOLAR
1.085,58
%8,5583
BORSA
1.309,22
%30,9223
ALTIN
1.132,57
%13,257
EURO
1.116,54
%11,6539
DOLAR
1.955,10
%95,5098
BORSA
2.211,89
%121,1893
ALTIN
1.750,13
%75,0126
EURO
1.710,77
%71,0773
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler