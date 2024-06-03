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Wall Street'te teknoloji hisseleri ön plana çıkıyor

Wall Street'te Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,38 artıda olmasıyla teknoloji hisseleri yine ön plana çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2024 12:56

Wall Street'teki yeni haftanın ilk gününde vadeli endeksler karışık seyir izliyorlar. Ancak teknoloji sektörü hisselerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,38 artıda.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi Cuma gününe göre yüzde 0,03 ekside, S&P 500 vadeli endeksi ise yüzde 0,16 yukarıda.

Nasdaq'daki yukarı harekette GameStop hisselerinin seans öncesi işlemlerde yüzde 86,47 yükselmesi etkili oldu.

Yapay zeka çiplerinin güncellemeye her yıl devam edeceğini ve 2026'da yeni bir platformu piyasaya sürmeye hazırlandığını duyuran Nvidia yüzde 2,16 ve yeni çiplerini duyuran AMD yüzde 1,41 değer kazandı.

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