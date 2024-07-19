CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 11.144,59 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 19 Temmuz 2024 10:06

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,14 puan ve yüzde 0,05 artarak 11.144,59 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,11 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 1,61 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 11.139,46 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 11.252,11 puana çıkardı.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Avrupa’da şirketler işten çıkarmalara devam ediyor Avrupa'da şirketler işten çıkarmalara devam ediyor 18 Temmuz 2024 11:23
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta arttı Kısa vadeli dış borç stoku mayısta arttı 18 Temmuz 2024 10:35
Altın ralli yaptı! YENİ REKOR: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? Altın ralli yaptı! YENİ REKOR: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? 18 Temmuz 2024 09:43
İngiltere’de işsizlik yüzde 4,4’e yükseldi İngiltere'de işsizlik yüzde 4,4'e yükseldi 18 Temmuz 2024 09:37
Talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti Talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti 18 Temmuz 2024 09:29
AB’de yeni otomobil satışları arttı AB'de yeni otomobil satışları arttı 18 Temmuz 2024 09:24
Japonya’nın ihracatı haziran ayında arttı Japonya'nın ihracatı haziran ayında arttı 18 Temmuz 2024 09:21
Fed üyesi Waller: ABD ekonomisi faiz indirimi yolunda ilerliyor Fed üyesi Waller: ABD ekonomisi faiz indirimi yolunda ilerliyor 18 Temmuz 2024 09:19
ECB’nin faizi sabit tutması bekleniyor ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor 18 Temmuz 2024 09:13
Bej Kitap anketi zayıf iş gücü piyasasına işaret etti Bej Kitap anketi zayıf iş gücü piyasasına işaret etti 18 Temmuz 2024 09:16
AB’de yeni araç kayıtları arttı AB'de yeni araç kayıtları arttı 18 Temmuz 2024 09:10
ABD stoklarında düşüş petrol fiyatlarını yükseltti ABD stoklarında düşüş petrol fiyatlarını yükseltti 18 Temmuz 2024 09:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
996,99
%-0,3015
DOLAR
994,48
%-0,5525
EURO
992,20
%-0,7797
ALTIN
1.036,88
%3,6875
BORSA
1.142,71
%14,2709
DOLAR
1.149,43
%14,9425
EURO
1.329,86
%32,9859
ALTIN
1.063,81
%6,3807
BORSA
1.153,87
%15,3873
DOLAR
1.178,40
%17,8396
EURO
1.408,73
%40,8727
ALTIN
1.687,68
%68,7679
BORSA
1.767,98
%76,7976
DOLAR
1.820,94
%82,0941
EURO
2.380,00
%138,0001
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler