CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 11.388,31 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 29 Ağustos 2025 11:11

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.368,78 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,54 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.388,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,54 ile metal eşya makina, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,80 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin büyüme verisinin ekonominin güçlü kaldığına işaret etmesi risk iştahını artırırken, ülkede bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Yurt içi piyasalar da alış ağırlıklı bir seyirle güne başladı.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün yayımlanan haftalık bülteninde Dof Robotik Sanayi AŞ'nin ilk halka arzını onayladı. Kurul bu kararıyla şubattan bu yana ilk şirket halka arzına onay verdi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Türkiye’nin petrol ithalatı haziranda arttı Türkiye'nin petrol ithalatı haziranda arttı 28 Ağustos 2025 09:54
Brent petrolün varili 66,96 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,96 dolardan işlem görüyor 28 Ağustos 2025 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 28 Ağustos 2025 09:31
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 28 Ağustos 2025 09:21
İngiltere’de yeni araç üretimi arttı İngiltere'de yeni araç üretimi arttı 28 Ağustos 2025 09:09
Goldman Sachs: Çin’in yarı iletken harcamaları artacak Goldman Sachs: Çin'in yarı iletken harcamaları artacak 28 Ağustos 2025 09:07
Güney Kore Merkez Bankası faizi sabit tuttu Güney Kore Merkez Bankası faizi sabit tuttu 28 Ağustos 2025 09:05
ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın geliri arttı ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri arttı 28 Ağustos 2025 08:46
Rusya’dan Twitch’e ceza Rusya'dan Twitch'e ceza 27 Ağustos 2025 16:19
Rusya’da hükümet ekonomide büyüme bekliyor Rusya'da hükümet ekonomide büyüme bekliyor 27 Ağustos 2025 15:21
Çin’de sanayi şirketlerinin karları temmuzda azaldı Çin'de sanayi şirketlerinin karları temmuzda azaldı 27 Ağustos 2025 14:12
ABD’den Hindistan’a yüzde 50 gümrük vergisi ABD'den Hindistan'a yüzde 50 gümrük vergisi 27 Ağustos 2025 13:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler